La dette publique baisse (un peu) • La dette publique française affiche 3 046,9 milliards d’euros au deuxième trimestre de 2023. Elle ne représente plus que 111,8 % du PIB après avoir longtemps dépassé la barre des 112 %. À Bercy, on célèbre l’information comme une véritable victoire. Le mérite est d’ailleurs attribué à une « forte croissance » de l’activité enregistrée sur la période. Dans les faits, la valeur absolue de la dette a augmenté de 34,5 milliards entre avril et juin 2023, mais le PIB a connu une meilleure dynamique, ce qui explique ces résultats. Quoi qu’il en soit, la donnée tombe à pic dans le contexte du projet loi finances que l’on connaît. L’exécutif peut à présent avancer cet argument pour justifier son action contre la dette. Toutefois, la route reste encore longue avant d’atteindre les recommandations du Traité de Maastricht…

La loi sur le RSA continue de diviser ! • L’Assemblée nationale a validé vendredi un nouveau principe de suspension des droits au RSA en cas de manquement. Si un allocataire n’élabore pas de « contrat d’engagement réciproque » ou ne respecte pas une partie de ses obligations, le Conseil départemental pourra décider de suspendre le versement de son RSA. En revanche, si l’allocataire se conforme à ses obligations, il pourrait récupérer rétroactivement une partie des sommes perdues, pour trois mois maximum. Alors qu’une loi pour amputer le RSA d’un foyer existe déjà, Olivier Dussopt défend son projet en avançant cet argument. Selon lui, ce nouveau dispositif est un système de sanction plus graduel qui empêche la radiation pure de l’allocataire. La gauche n’a pas attendu plus longtemps pour qualifier cet article de « honte ».

La BCE et l’intelligence artificielle • Un aveu de faiblesse dira-t-on. La Banque centrale européenne réfléchit à utiliser l’IA pour traiter des millions de données et ainsi mieux analyser l’inflation. Les récentes décisions de l’institution ont été vivement critiquées. L’opinion publique reproche à Christine Lagarde et consorts d’avoir tardé avant d’entamer la politique de resserrement monétaire et d’être très (trop ?) agressif maintenant. D’autres pistes sont en réflexion comme l’automatisation de la classification de toutes les entreprises et entités du secteur public. Cela permettrait de mieux comprendre leur situation financière. Enfin, en attendant que l’espéranto ressorte des cartons, la banque envisage d’utiliser l’IA pour « améliorer les textes rédigés par les responsables de la BCE ». L’idée vise à les traduire ensuite plus facilement dans la langue maternelle de tous les citoyens de l’UE.

Payinnov déploie sa solution auprès de FeedMi • C’est l’histoire de deux start-ups qui se comprennent. L’une fait du « click & collect » dans toute la métropole lilloise (FeedMi). L’autre propose aux commerçants d’intégrer le paiement en crypto actifs à leur service (Payinnov). Ainsi, les clients de FeedMi pourront bientôt payer avec du Polygon ou du Wrapped Ether. « En partenariat avec la plateforme renommée Payinnov, nous introduisons la possibilité de payer en cryptomonnaies. Embrassant l’avenir, nous voulons vous offrir une flexibilité sans précédent dans vos transactions », déclare Abderrahim Taoufiq-Allah, CEO et fondateur de FeedMi France.

