Élisabeth Borne : premier 49.3 de la saison parlementaire • En ce mois de rentrée parlementaire, Élisabeth Borne a de nouveau eu recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution d’État. Ça n’était pas arrivé depuis le vote de la réforme des retraites d’il y a six mois. Pourtant ce mercredi, la Première ministre en a usé sur un texte de programmation des finances publiques. La loi de programmation des finances publiques planifie entre autres un déficit public à 2,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2027. Un objectif qui vise à respecter les exigences budgétaires de l’Union européenne.

« Agora », la nouvelle application de l’État • Olivier Véran, porte-parole du gouvernement a annoncé le lancement d’Agora, prévu pour le jeudi 28 septembre. Agora est une application qui permet à ses utilisateurs de mettre en avant des thématiques, qui seront ensuite traitées par l’exécutif. À ce propos, l’ex-ministre de la Santé ajoute sur X : « Aidez-nous à construire les grandes décisions pour notre pays, interrogez-nous directement, votez pour les questions auxquelles les ministres répondront ».

Taxes sur les autoroutes, un impact de 117 millions d’euros pour Eiffage • Exploitant plusieurs réseaux autoroutiers français, la société Eiffage estime que le projet de taxe sur les autoroutes de l’État, entraînera une baisse significative de leur résultat opérationnel courant (ROC). Cette diminution se chiffre à près de 117 millions d’euros. Le groupe se dit dès lors déterminé « à mettre en œuvre toutes les voies de recours et tous les moyens appropriés afin de faire valoir ses droits ».

Espagne : inflation de 3,5 % pour le mois de septembre • Ce mois-ci, l’Espagne a de nouveau subi une nette accélération de l’inflation. Face à une hausse des prix des carburants et de l’électricité le taux d’inflation du pays se niche à 3,5 % sur un an, d’après l’Institut national des statistiques (INE). Devant encore être confirmé, ce chiffre est supérieur de 0,9 point au taux d’août dernier qui statuait à 2,6 %. L’État espagnol avait pourtant réussi à faire revenir le pays dans la cible de 2 % fixée par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui n’était pas arrivé depuis mars 2021. Cet objectif avait pu être atteint grâce à la baisse des prix de l’électricité d’il y a un an, causée par le mécanisme d’« exception ibérique», qui autorise Lisbonne et Madrid à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d’électricité.

New York : plus de 95 dollars le baril de pétrole • C’est une première depuis plus d’un an ! Le contrat pour novembre sur le WTI, coté à New York, a dépassé les 95 dollars dans la nuit de mercredi à jeudi. Jusqu’ici le prix du baril était resté inférieur à cette somme depuis juillet 2022. Tandis que le marché du pétrole, touché par les diminutions de production de la Russie et de l’Arabie Saoudite, la chute des stocks bruts ajoute dès lors de l’huile sur le feu.

