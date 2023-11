Temps de lecture estimé : 2 minutes

Salon du nucléaire à Paris, l’énergie atomique séduit toujours ! • Le World Nuclear Exhibition (WNE), salon international du nucléaire près de Paris, a ouvert ses portes hier, avec un engouement renouvelé pour l’énergie atomique. Sur trois jours, il accueillera 20 000 visiteurs et 750 exposants, qui mettront en avant les start-up, en pleine course pour développer des « petits réacteurs » (SMR ou AMR). Absente cette année, la Russie, malgré son rôle majeur dans l’énergie nucléaire à l’international, évite le salon en raison du contexte géopolitique. Sylvie Bermann, présidente de l’événement, souligne alors que l’absence des entreprises russes serait incomprise. Malgré cela, Rosatom, l’entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l’énergie nucléaire, continue de fournir de l’uranium enrichi à la France et aux États-Unis ainsi que des centrales clés en main à d’autres pays.

Le ministre de l’Intérieur va demander la dissolution de trois groupuscules d’ultradroite • Gérald Darmanin, a annoncé sa volonté de dissoudre trois groupes d’ultradroite, dont la Division Martel. Une mesure qui intervient après la violence perpétrée par ces militants à Romans-sur-Isère pour venger la mort de Thomas, 16 ans, poignardé lors d’une fête de village. Une trentaine d’interpellations ont été réalisées et six individus ont été condamnés à des peines de prison ferme. C’est à la suite de ces événements, que le ministre a déclaré sur France Inter son intention de mettre fin à ces groupuscules, citant la Division Martel comme exemple alarmant. Les autorités soupçonnent des liens entre les personnes impliquées dans le décès du lycéen et ces manifestants désireux de faire « justice » eux-mêmes.

JO-2024 : des prix presque doublés dans les transports • Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d’Île-de-France mobilités (IDFM), a annoncé en ce début de semaine, une hausse quasi-double du prix du ticket de métro à Paris durant les JO 2024. Le tarif unitaire passera à 4 euros (contre 2,10 euros actuellement), le carnet à 32 euros (contre 16,90 euros). Les forfaits mensuels et annuels restent cependant stables. De plus, le « Passe Paris 2024 », a été dévoilé. Il sera valable du 20 juillet au 8 septembre, et offrira un accès illimité au réseau francilien pour 16 euros par jour, ou 70 euros par semaine. IDFM précise que ce tarif inclut les aéroports et l’Orlyval. La présidente de la région explique que cette mesure est nécessaire pour ne pas faire supporter aux Franciliens les 200 millions d’euros de coûts supplémentaires des JO.

Près d’un tiers des jeunes Français considèrent leur bonheur personnel et leur épanouissement comme une priorité • Youth Talks a sondé 4 400 jeunes Français de 15 à 29 ans, sur leurs priorités dans la vie. L’enquête révèle ainsi que le bonheur personnel et l’épanouissement arrivent en tête des priorités, à hauteur de 29 %. La réussite professionnelle et académique suit avec 16 % et se place donc en deuxième position. Les finances personnelles quant à elles suscitent moins d’inquiétude en France (13 %) qu’en Occident (30 %). Comparativement, les jeunes Britanniques (39 %), Allemands (24 %) et Espagnols (23 %) se montrent plus préoccupés. Jean-Philippe Courtois, membre du conseil d’administration de la Fondation Higher Education for Good, souligne à ce sujet que les jeunes aspirent à contribuer positivement au monde et cherchent des environnements de travail qui désormais répondent à leur désir de transformation sociétale.

Japon : la pilule du lendemain en vente libre • Le Japon lance une expérimentation qui autorise la vente libre, dans 145 pharmacies, de pilules contraceptives du lendemain, que l’on obtient normalement sur ordonnance. Cette mesure, vise à faciliter l’accès à ces contraceptifs d’urgence dans un pays où ils nécessitaient jusqu’ici une prescription médicale. Les militants pour les droits des femmes se réjouissent de cette mesure. Ils soulignent également que cette exigence d’un rendez-vous médical, a pu, par le passé, dissuader de nombreuses femmes, notamment des victimes de viol ou adolescentes de recourir à ce traitement. Cette expérimentation, qui durera jusqu’en mars, requiert seulement une pièce d’identité et la prise du médicament en présence d’un pharmacien. Il est actuellement vendu entre 7 000 et 9 000 yens (43 à 55 euros).

crédits : shutterstock