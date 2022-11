Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les exportations françaises ont le vent en poupe • Selon le dernier bilan de Business France, les exportations françaises de biens atteignent 439 milliards d’euros sur les trois premiers trimestres de l’année. Une hausse de 20 % par rapport à 2021 où les exportations bénéficiaient d’un rebond post-pandémique. Bien que la croissance des exportations de biens s’accélère, cette dynamique encourageante ne suffit pas à combler le déficit commercial de l’Hexagone. Le gouvernement calcule un solde négatif à 156 milliards d’euros. Historiquement mauvais !



Augmentation des violences conjugales à Paris • Selon des chiffres de la Préfecture de Police, les violences conjugales sont en hausse de 25 % à Paris, depuis 2021. Entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022, les faits de violences conjugales s’élèvent à 4 944 dans la capitale. D’après Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, cette croissance peut avoir deux sources : « Une hausse objective des faits, mais aussi une hausse liée à la libération de la parole ».

Caroline Cayeux démissionne • La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales quitte le gouvernement. Une décision qu’elle a annoncée au chef d’État dimanche soir lors d’un appel téléphonique. Sa démission serait liée à un désaccord avec la Haute autorité de la vie publique sur sa déclaration de patrimoine. C’est Dominique Faure, l’actuelle secrétaire d’État chargée de la Ruralité qui lui succédera. Cette dernière devient alors « ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité ». Un titre indigeste qui signifie qu’elle sera en charge des portefeuilles de la Cohésion des territoires et de la Ruralité.

Forte hausse du ticket de métro dans les transports franciliens • Outre l’envolée du prix du pass Navigo en 2023, le ticket de métro pourrait lui aussi voir son prix augmenter. Il passerait ainsi de 1,90 à 2,30 €. Une augmentation de 21 % qui permettrait à Île-de-France Mobilités de pallier à l’augmentation des coûts de fonctionnement provoquée par l’inflation et la crise énergétique. À la recherche de 950 millions d’euros pour boucler son budget annuel, ce changement de tarif devrait rapporter environ 500 millions d’euros.

YEGO trouve sa mission • L’entreprise spécialisée dans la location de scooters électriques en libre-service adopte officiellement le statut d’Entreprise à Mission. Benjamin Viguier, le co-fondateur, est convaincu que la croissance responsable est la clé d’un futur meilleur. Il explique : « Pour assurer une intégration harmonieuse de notre service dans l’espace public, nous avons toujours cherché à respecter l’environnement, et à maximiser notre impact positif sur la société. En répondant aux besoins de nos usagers, mais également aux attentes de collectivités et habitants de nos zones d’opération. Devenir officiellement Société à Mission vient appuyer nos convictions ».