Temps de lecture estimé : 2 minutes

Bercy rentre dans les clous • L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a dévoilé le niveau d’endettement de la France. Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, s’est félicité des résultats annoncés. Le niveau de la dette publique a diminué à 4,7 % du PIB en 2022. Il avait atteint 6,5 % en 2021 et 9 % en 2020, rapporte L’Insee. « En 2022, grâce à une croissance solide et à de bonnes recettes fiscales, le niveau de la dette publique atteint 111,6 % du PIB, ce qui nous permet de respecter notre objectif de finances publiques avec un déficit qui s’établit sous les 5 %, à 4,7 % », a déclaré Bruno Le Maire, sur Twitter. « Nous confirmons nos objectifs : 3 % de déficit en 2027 et une diminution de la dette publique ». En valeur absolue, la dette publique frôle tout de même les 3 000 milliards d’euros.

Vers une dissolution de la Brav-M ? • Une pétition dont l’objet est la dissolution des Brigades de répression de l’action violente motorisées (Brav-M), est en cours. Vivement critiquée au sujet de dérives policières, lors des manifestations contre la réforme des retraites, elle a récolté, au 28 mars, plus de 140 000 signatures citoyennes, en seulement cinq jours sur le site de l’Assemblée nationale. Si la pétition sur la dissolution des Brav-M dépasse les 500 000 signataires, issus de 30 départements au moins, elle pourrait faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale.

La grève est tendance en Europe • Lundi 27 mars à partir de minuit, une « Mega-Streik » (méga-grève) a paralysé l’Allemagne. Pendant 24 heures, les salariés des transports ont fait entendre leur voix pour réclamer des hausses de salaire face à l’inflation. Ce mouvement contestataire est également à l’œuvre au Royaume-Uni. Ainsi, plusieurs journées de grève ont été décomptées ces derniers mois pour dénoncer l’inflation, qui dépasse les 10 % depuis des mois, sur fond de Brexit. En France, c’est la 10e journée de manifestations et de grève contre la réforme des retraites qui a eu lieu hier, mardi 28 mars.

Arrivée des chars britanniques en Ukraine • Les chars britanniques Challenger, promis par le Royaume-Uni, sont arrivés en Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a déclaré l’acquisition de nouveaux équipements militaires occidentaux pour aider Kiev à repousser l’invasion russe. M. Reznikov a indiqué que « des Challengers britanniques, des Strykers et des Cougars américains et des Marders allemands s’étaient ajoutés aux unités ukrainiennes ». Le ministre a également partagé une photo de ces véhicules, dans un message posté sur Facebook.

L’énergie propre est bien au cœur des débats • L’OEB (Office européen des brevets), dévoile le bilan de l’année 2022, marquée par un nombre record de dépôts de brevets en Europe. Une augmentation tirée à la hausse par la contribution de la Chine (+15,1 % par rapport à 2021) et des États-Unis (+2,9 %), dans les domaines des technologies numériques et des technologies d’énergie propre. D’après l’OEB, le secteur qui regroupe les demandes liées à l’énergie propre, est celui dont la croissance a été la plus rapide (+18,2 % sur un an). En 2022, les cinq premiers pays d’origine des dépôts globaux de brevets étaient les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Chine et la France.