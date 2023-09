Temps de lecture estimé : 2 minutes

Retraite : pensions revalorisées de 5,2 % en janvier 2024 • Nouvelle initiative pour le gouvernement ! Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a annoncé à l’occasion d’un entretien pour Le Parisien une revalorisation des pensions de 5,2 % au 1er janvier 2024. Pour lui, « l’objectif est de protéger tous les retraités contre l’inflation », qui atteignait alors 4,8 % en août, sur un an, selon les chiffres de l’Insee. Pour le patron de Bercy, la hausse des prix est le « premier combat ». La volonté de « ramener l’inflation à un niveau plus raisonnable, autour des 2 %, dans le courant de l’année 2024. » arrive ensuite.

Inflation : baisses de prix à hauteur de 10 % tous les 15 jours dans les magasins U • À partir du 20 et 21 octobre prochain, une réduction de 10 % sur « tout l’alimentaire, les produits de beauté, la droguerie » en excluant l’alcool, sera proposée dans l’ensemble des magasins de l’enseigne et ce toutes les deux semaines. Cette opération, présentée au micro de RTL, par Dominique Schelcher, le PDG de Système U s’appliquera uniquement aux clients qui possèdent une carte de fidélité. Le patron s’engage ainsi à faire baisser la facture payée par ses consommateurs. Le but est aussi de répondre à la pression que le gouvernement fait peser sur les dirigeants de la grande distribution. En parallèle, Système U poursuivra ses opérations de carburant à prix coûtant, « le premier week-end de chaque mois, à partir du 6 et 7 octobre prochain ».

Le moral des ménages français en baisse en septembre • En septembre, le moral des ménages français n’est pas au beau fixe, il s’est légèrement détérioré comparé aux résultats de juin, juillet ou encore août. Moins optimiste sur leurs finances, leurs niveaux de vie ou encore l’évolution du chômage, la confiance des ménages de France atteint seulement 83 points d’après l’indicateur établi par l’Insee. C’est donc 2 points de moins que les mois cités précédemment, durant lesquels le résultat est resté stable. Cependant, le niveau atteint ce mois-ci se place « bien au-dessous » de sa moyenne de longue période (100), a ajouté l’Institut national de la statistique.

USA : clap de fin pour la grève des scénaristes d’Hollywood • Le puissant syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA) a appelé de façon officielle ses adhérents à mettre définitivement un terme à la grève qui ralentit depuis des mois l’industrie du cinéma. L’accord de principe trouvé avec les studios, et approuvé par le syndicat inclut alors des « gains significatifs » en termes de salaire. Des protections pour l’encadrement de l’usage de l’intelligence artificielle sont aussi prévues. La Writers Guild of America encourage dès lors ses près de 11 500 membres à reprendre le chemin du travail après presque 5 mois de paralysie du secteur.

Niger : l’ambassadeur de France à enfin quitté le pays • L’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté a quitté le pays ce mercredi d’après deux sources sécuritaires. Après un bras de fer avec le corps militaire du Niger, son rapatriement avait été négocié. Ce dimanche, le Président Emmanuel Macron l’avait par ailleurs annoncé. Près de deux mois après le coup d’État, le diplomate a décollé aux alentours de 4 h 45 du matin. On l’attendait pour 14 h à l’aéroport de Villacoublay, dans les Yvelines.