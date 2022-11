Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les salons de la semaine ! • Semaine chargée en matière de salons pros ! Demain et après-demain, les mardi 29 et mercredi 30 novembre, le Parc des Expositions de Versailles ouvre ses portes à Silver Economy Expo. Le premier salon consacré à l’économie du vieillissement. Au même endroit et aux mêmes dates, le salon des services à la personne et de l’emploi à domicile se déroulera conjointement. L’occasion de faire d’une pierre deux coups et de visiter les deux expositions ! Autre bonne nouvelle, ÉcoRéseau Business est partenaire presse de ces deux événements.

Les écoles qui préparent le mieux au monde du travail • Le classement du Times Higher Education est tombé ! Il calcule et compare le taux d’employabilité en sortie de diplôme et énumère – dans un classement de 250 places – les meilleures écoles du monde. Pour la première fois depuis 12 ans, un établissement français se glisse dans le top 20. À la 18e place nous retrouvons donc CentraleSupélec, l’école des ingénieurs généralistes. HEC, la prestigieuse école de commerce basée à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, rate de peu le top 20 et se classe au 23e rang. Seize autres établissements français ponctuent le classement. Un résultat encourageant !

L’ « immobilier ancien » résiste • Derrière cette formule notariale se cache en réalité tous les logements de plus de cinq ans et ceux plus récents qui ont fait l’objet d’une mutation. En bref, une très grande partie des biens immobiliers disponibles sur le marché en France ! Une bonne nouvelle donc, qui étonne. La conjoncture économique actuelle a conduit les banques à resserrer leurs conditions de crédit. Mais pour l’instant, cette mesure n’a pas l’air d’avoir eu l’incidence que l’on pouvait lui prédire. Retarde-t-on l’échéance ?

Thierry Cotillard pour tous ! Tous pour Thierry Cotillard ! • Les Mousquetaires ont choisi leur nouveau président et c’est un ancien de la maison ! L’ex-dirigeant du groupement entre 2015 et 2020, Thierry Cotillard, revient et brigue un nouveau mandat. Il succède à Didier Duhaupand avec la mission de redresser les résultats commerciaux des enseignes Intermarché, Bricomarché, Netto et Roady. Fragilisée par la guerre, la société a vu ses parts de marché diminuer tout au long de l’année. Didier Duhaupand peut partir tranquille. Son successeur a recueilli l’unanimité des voix du conseil d’administration du groupement et attend à présent l’aval de l’Assemblée générale. Elle aura lieu en janvier 2023.

La Russie en a après Meta • Le Kremlin avait déjà restreint l’accès aux réseaux phares de Meta, Facebook en mars dernier. Instagram et Twitter avait aussi été proscrits. Cette fois-ci, le ministère de la Justice russe va encore plus loin et inscrit Meta sur la liste des organisations extrémistes. Cette déclaration arrive quelques jours après que le Parlement européen a décrété la Russie comme étant « un pays promoteur du terrorisme ». Une bassesse de plus qui vient alimenter la joute verbale incessante qui oppose l’Occident au pays de Poutine…