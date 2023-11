Vite compris le 28 novembre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Se tuer au travail » littéralement • Entre les accidents et les maladies, le monde du travail est responsable d’environ trois millions de morts par an dans le monde, selon l’Organisation internationale du travail (OIT). Les maladies circulatoires, les néoplasmes malins et les maladies respiratoires causent la majorité de ces décès (2,6 millions). Alors, à l’orée du 23e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, l’OIT aspire à trouver des moyens de travailler dans des environnements plus sûrs et plus sains. L’Organisation devra aussi prendre en compte les nombreuses disparités qui se cachent derrière un tel bilan. Notamment les différences de traitement entre les pays. Selon les chiffres avancés, 63 % des décès liés au travail surviennent en Asie-Pacifique. Par ailleurs, pour la France, l’OIT indique qu’encore 700 personnes meurent chaque année d’accidents de travail. Ce qui fait de notre hexagone un « mauvais élève ».

Casino poursuit son grand déstockage • Face à une situation économique de plus en plus difficile, le géant français de la grande distribution envisage de céder davantage de supermarchés que prévu. C’est Intermarché et le groupe Les Mousquetaires qui en tireraient profit, bien que d’autres concurrents pourraient aussi entrer dans la danse des négociations. Clément Genelot, analyste chez Bryan, Garnier & Co, rappelle que Lidl, Système U, Auchan, Carrefour « sont tous acheteurs ». Au total, Casino pourrait vendre 291 supermarchés (dont 60 en franchise) et 52 hypermarchés. Les candidats au rachat ont jusqu’à mercredi pour déposer leurs offres, selon nos confrères des Echos.

La SNCF va sortir les « gros sous » • On parle ici de 100 milliards d’euros. Rien que ça ! Pour pallier un réseau ferroviaire vieillissant (30 ans d’ancienneté en moyenne), le gouvernement a promis cette somme d’ici à 2040. L’argent viendrait ainsi progressivement pour remplacer les voies et pour la modernisation des signalisations. Toujours selon cette promesse, le contrat de performance avec SNCF Réseau passerait déjà à 4,5 milliards en 2027. Une première étape dans ce long chantier aussi onéreux que chronophage. Pour financer un tel projet, l’État est évidemment premier investisseur, mais la SNCF va aussi trouver de l’argent ailleurs. Pour 2024 par exemple, 300 millions d’euros supplémentaires seront prélevés sur les dividendes versés par le groupe SNCF à l’État. On peut aussi prévoir une hausse des prix des billets.

Cora et Easy Cash : c’est une affaire qui roule ! • Depuis trois ans, le géant de la grande distribution Cora s’associe à Easy Cash pour implanter des corners au sein de ses magasins. En ce mois de novembre, la dixième installation a eu lieu dans l’hypermarché Cora de Strasbourg. Alors, pour 2024, les deux enseignes veulent pousser encore plus loin cette fructueuse collaboration. D’ici à la fin d’année prochaine, les dirigeants auront équipé 50 % du parc Cora de ces corners Easy Cash. Anne-Catherine Pechinot, la directrice générale de l’enseigne de seconde main s’en félicite. « Easy Cash a pour mission de rendre accessible à tous l’achat/vente de produits de seconde main […] pour permettre à chacun d’être un acteur engagé en consommant de manière plus responsable. Les corners Cora & Easy Cash traduisent cet engagement ».

Joe Biden préfère allumer le sapin • La 28e COP se tiendra à Dubaï dès jeudi 30 novembre. Près de 70 000 personnes y sont attendues, mais pas Joe Biden dont l’agenda de la semaine ne prévoit pas de déplacements aux Émirats arabes unis. Le chef d’État américain préfère se rendre dans le Colorado, rencontrer son homologue angolais et surtout être présent pour l’incontournable illumination du sapin de Noël national. « Urgence climatique », disait-on…

crédits : shutterstock