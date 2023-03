Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les nouvelles technologies bientôt au service des banques ? • Nous relayions, il y a peu, le bilan de la confiance des Français envers leur banquier. Le constat de méfiance global qui s’en dégageait étonnait autant qu’il inquiétait. Alors l’auteur de l’étude, Yomoni, revient avec de nouvelles statistiques intéressantes et peut-être même une solution. Selon cet épargnant en ligne, 97 % des Français pensent que l’avenir des banques passe par les nouvelles technologies. 48 % estiment qu’une IA pourrait permettre de soutenir le travail d’un banquier et 65 % commencent doucement à faire confiance aux banques en ligne. Serions-nous en train d’assister à une révolution du secteur bancaire ?

Le départ en retraite, une étape difficile à passer • Certains veulent le reculer, d’autres défilent dans la rue pour le préserver à un âge raisonnable… C’est inexorable, le départ à la retraite est un sujet qui fait parler. Mais les principaux concernés – les salariés en fin de carrière – ont un avis étonnant sur la question. Jusqu’à 59 ans ils sont nombreux à souhaiter la retraite à 61 ans. Mais, lorsqu’ils passent la barre des 60 ans et qu’ils voient l’échéance se rapprocher, ils envisagent un départ plus tardif. À 63,7 ans en moyenne selon l’Ifop. Plus de la moitié des seniors (58 %) en fin de carrière envisagent de poursuivre une activité en complément de leur retraite. Preuve que pour la plupart, ce n’est pas le travail qu’ils rejettent mais les conditions.

First Citizens se charge du fardeau SVB • En finance tout va vite. À peine 17 jours depuis la déclaration de faillite de la Silicon Valley Bank et la voilà officiellement rayée de la carte. Depuis hier, lundi 27 mars, toutes les agences SVB ont de nouveau ouvert sous le nom de leur nouveau propriétaire, la First Citizens Bank. Cette banque a racheté la majeure partie des dépôts et actifs de la SVB dans une transaction qui couvre 191 milliards de dollars au total. La FDIC, l’assurance des dépôts bancaires, gardera de son côté 90 milliards de dollars d’actifs.

Fin actée des moteurs thermiques émetteurs • C’est officiel ! L’Union européenne interdira la vente de véhicules à moteurs thermiques émetteurs en 2035. Et l’ajout du terme émetteur a tout son intérêt ! Le premier texte promulgué interdisait toutes sortes de moteurs thermiques sans concession. L’Allemagne a dit non. Alors, après de longues négociations avec le pays d’Olaf Scholz, les véhicules qui roulent au carburant de synthèse seront autorisés. Ils devront cependant n’émettre aucune trace de CO 2 .

Même pour travailler, les Français dépensent ! • Dans un contexte d’inflation où le moindre centime compte pour certaines bourses, Expensya s’est penchée sur les dépenses professionnelles des salariés. Sans surprise, 42,51 % du total des dépenses professionnelles des Français concernent leur mode de transport. Un montant suivi par la restauration du midi (16,86 % du total). Viennent ensuite les dépenses liées à l’équipement pour télétravailler (12,81 %). Dans l’ensemble, les Français allouent moins de budget à ces postes de dépenses qu’en 2021… économies obligent !