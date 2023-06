Temps de lecture estimé : 2 minutes

Trump et ses polémiques • Dans un enregistrement audio de deux minutes, révélé par CNN, l’ex-président américain Donald Trump avoue détenir des documents classés confidentiels. L’enregistrement a été diffusé au cours de l’émission Anderson Cooper 360° et a très vite suscité la polémique. La conversation contenue dans ce fichier audio a eu lieu en juillet 2021 entre Donald Trump et ses collaborateurs. Il était encore à la tête des États-Unis. L’ex-président semble indiquer qu’il détient un document confidentiel d’une attaque préparée par le Pentagone contre l’Iran.

Bercy change de vitesse • Au vu de l’afflux de déclarations en fin de période, et contrairement aux annonces, les propriétaires auront la possibilité de déclarer la situation de leurs biens immobiliers jusqu’au 31 juillet. Ceci sans pénalité, a annoncé le ministère de l’Économie et des Finances. À la base, la date butoir avait été fixée au 30 juin. Une obligation de déclaration mise en place le 1er janvier 2023 afin d’identifier les locaux exonérés de la taxe d’habitation.

Le Royaume-Uni pas vraiment au vert • Dans un rapport destiné au Parlement, le Climate Change Committee (CCC), l’organisme indépendant chargé de conseiller le gouvernement sur le passage à la neutralité carbone, adresse des critiques sévères au plan d’action suivi à Downing Street. Selon ce rapport, le rythme de la transition énergétique est d’une « lenteur inquiétante ». Ainsi, le CCC a appelé le gouvernement à mener des actions « plus audacieuses ». Mais aussi à refaire du climat une « priorité ».

Insolite • Ce week-end, un petit avion de tourisme a survolé la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, une zone interdite. L’engin a de suite été placé sous surveillance. Un rafale de l’armée de l’air l’a très vite pris en chasse au-dessus de l’Ardèche. Paniqué, le pilote a largué une étrange cargaison, puis s’est posé avant de tenter de prendre la fuite. L’homme ainsi intercepté, écopera d’une garde à vue. Les paquets retrouvés contenaient de la méthamphétamine, une drogue de synthèse.

1 Français sur 2 ne sait pas ce qu’est une ETI • Talentia, leader européen de la digitalisation des fonctions RH et finance pour les ETI, a publié les résultats d’une étude sur la perception des Français des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), par rapport aux autres types d’entreprises (grandes entreprises, PME, start-up). Dans un contexte de démondialisation des équilibres économiques, les ETI démontrent un rôle essentiel dans la croissance économique européenne et française. En outre l’étude menée sur un panel représentatif de 1 000 personnes, révèle la connaissance réelle des Français de ce modèle d’entreprise. Il en ressort que 1 Français sur 2 ne sait pas ce qu’est une ETI. Mais près de 70 %, une fois informés de leur définition, ont une opinion positive des ETI. Enfin, 74 % des sondés soulignent également leur impact bénéfique sur l’emploi.

Pas de repos pour les braves • Yomoni, leader de l’épargne en ligne, a voulu savoir comment les Français s’organisent pour financer leurs congés et s’ils piochent dans leur épargne pour leurs vacances. 55 % des Français vont diminuer leur budget vacances, principalement à cause de l’inflation pour 68 %. Près de 90 % ne souhaitent pas piocher dans leur épargne pour financer leurs vacances. 33 % envisagent de partir moins loin qu’en 2022. 53 % des Français n’anticipent aucun budget pour leurs congés. En marge, 65 % ne veulent pas contracter un crédit pour augmenter leur budget. En effet, 67 % des Français continuent à mettre de l’argent de côté durant leurs vacances. Enfin, 33 % des Français sont prêts à télétravailler sur leur lieu de vacances.