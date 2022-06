Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tickets-restaurants, le plafond abaissé le 1er juillet • Souvenez-vous, en juin 2020, le plafond des titres-restaurants était passé de 19 à 38 euros par jour. Une manière de soutenir les restaurateur·rices en pleine tempête covid-19. Or ce 30 juin 2022, la mesure ne sera pas reconduite, le plafond retombe donc à 19 euros. De plus, à partir du 1er juillet, l’on ne pourra plus utiliser ses titres-restaurants le week-end ou les jours fériés : « C’est une mesure sage car il ne faut pas dévoyer l’objet du titre-restaurant, qui est de financer la pause déjeuner », a déclaré Benjamin Suchar, CEO et fondateur de la start-up Worklife. Le retour à la vie d’avant se précise – les anciennes contraintes aussi.

Vers une relance de la centrale à charbon de Saint-Avold • Le gouvernement n’excluait pas un redémarrage ponctuel de la centrale, fermée fin mars, pour sécuriser l’approvisionnement du pays en électricité. De là, à cause de l’invasion russe et de la guerre en Ukraine, la centrale de Saint-Avold (Moselle) devrait être relancée cet hiver. Si la centrale à charbon redémarre, ce sera « à titre conservatoire, compte tenu de la situation ukrainienne […] Nous nous gardons la possibilité de pouvoir faire fonctionner la centrale de Saint-Avold quelques heures de plus si nous en avons besoin l’hiver prochain », a fait savoir le ministère de la Transition écologique. Le décret mis en consultation mentionne « des contreparties environnementales », pour limiter les dégâts sur l’environnement – « l’exploitant s’engageant sur des projets de reforestation par exemple ». Pour rappel, il n’existe qu’une seule autre centrale à charbon encore ouverte dans l’hexagone, à Cordemais (Loire-Atlantique). Emmanuel Macron avait promis de fermer d’ici à la fin de l’année ces dernières centrales à charbon… très émettrices de CO 2 .

Le gouvernement veut revaloriser les APL • Au début de son premier mandat, en 2017, Emmanuel Macron avait rogné quelques euros chaque mois auprès des bénéficiaires des APL. Cinq ans plus tard, c’est une mesure inverse qui se dessine – en réponse à l’inflation qui sévit dans le pays. Revaloriser les APL ? « Une façon de répondre aux difficultés » des Français·es les plus fragiles, a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. Les aides au logement devraient donc être revalorisées de 3,5 %, cette mesure sera présentée début juillet lors du conseil des ministres. Cette revalorisation sera toutefois temporaire, « parce que le pic d’inflation est temporaire », a rappelé Bruno Le Maire. Il ne s’agirait pas de renouer avec le quoi qu’il en coûte… tout de même.

Les pays du G7 s’attaquent à l’or russe • Les sanctions continuent de pleuvoir sur la Russie, depuis l’invasion en Ukraine décidée par Vladimir Poutine fin février. Dimanche 26 juin, au premier jour du sommet du G7, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon ont annoncé l’interdiction des importations d’or russe. Une nouvelle sanction qui a de quoi ravir les États-Unis : « Le bannissement de cette source d’exportation majeure privera la Russie de milliards de dollars », a commenté le président américain Joe Biden sur Twitter. La France, de son côté, a précisé qu’elle allait discuter de la mesure avec l’Union européenne, mais soutient la décision prise par une partie des membres du G7. Un embargo sur l’or constitue un moyen d’isoler Moscou, encore un peu plus, du système financier international.