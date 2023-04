Temps de lecture estimé : 2 minutes

La CGT pose ses conditions pour la reprise du dialogue • Vêtue d’une chasuble rouge, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, répond sur RTL à la Première ministre. Oui, elle acceptera de reparler un jour au gouvernement. Il y a un mais : « Si c’est pour parler d’augmentation des salaires immédiate, c’est une proposition que l’on examinera ». En bref, elle peut revenir, mais à ses conditions. Le nouveau visage de la CGT paraît inflexible. « Il faut retirer cette réforme pour retrouver une sérénité, et parler des vrais sujets comme les salaires. Il n’y aura pas de retour à la normale si la réforme n’est pas retirée ». Dont acte.

Erdogan affaibli en pleine présidentielle • Grippe intestinale pour le président turc. Sur les réseaux sociaux, l’homme fort d’Ankara lance à ses partisans : « Je vais me reposer à la maison aujourd’hui sur conseil des médecins ». Un pépin de santé qui tombe mal alors que l’islamo-conservateur rêve d’un nouveau mandat à la tête de la Turquie. Nouveau mandat qu’il n’est plus sûr de remporter, alors que le candidat de l’opposition, Kemal Kiliçdaroglu, semble en bonne voie. Face à la crise et à l’inflation tonitruante, Recep Tayyip Erdogan paraît essoufflé et flapi. L’animal politique a jusqu’au 14 mai pour inverser la tendance.

Ce livre qui dévoile la face cachée d’Élisabeth Borne • Mais qui est donc cette dame qui dirige la France ? Inconnue des Français, « La Première » aime la discrétion, genre control freak. Ainsi, elle ne doit pas beaucoup goûter le livre de Bérangère Bonte. Il lui est entièrement consacré. Intitulé, Élisabeth Borne – La Secrète, publié aux éditions de L’Archipel, le livre enchaîne les révélations sur la technocrate désormais à la tête du gouvernement. La journaliste Bérangère Bonte cite cette anecdote parlante : « Un jour, elle est sortie de son bureau et a dit à son directeur de cabinet : « Je n’ai pas besoin d’aimer les gens pour les écouter ». Autre moment fort, lorsque ses conseillers lui proposent de parler de son père, déporté dans les camps de la mort, au moment de la passation des pouvoirs à Matignon. Un geste pour l’Histoire. « Je ne peux pas » rétorque « la Première », s’effondrant en larmes.

Chômage : ça baisse ! • La France a le droit de continuer à espérer. Sur le front de l’emploi, la situation s’améliore, malgré les difficultés conjoncturelles. Le nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) a enregistré une baisse significative de 1,2 % en France (hors Mayotte) au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 36 700 inscrits en moins. Sur un an, en catégorie A, la baisse est donc de 5,9 %. Conséquent et positif. Un bon signal pour Emmanuel Macron, qui s’apprête à lancer France Travail.

First Republic : la nouvelle banque qui menace de tomber • Tombera ? Tombera pas ? L’économie américaine s’inquiète. First Republic Bank, établissement régional qui opère depuis San Francisco, dévisse. Mardi à Wall Street, la banque plongeait de 49 % après un retrait massif de ses dépôts. Ainsi, la banque qui inquiète va licencier un quart de ses effectifs et durcir ses conditions de crédits pour se relancer. Ses discussions avec le Trésor américain laissent présager d’un probable effondrement à court terme. La banque est trop loin de la rentabilité…