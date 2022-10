Temps de lecture estimé : 2 minutes

Paris-Berlin • En ce moment, tout semble opposer les deux premières puissances européennes. Que l’on parle armement, flambée des prix énergétiques ou encore nucléaire, le couple franco-allemand diverge. Et pourtant, après avoir repoussé leur Conseil des ministres le chancelier Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron se sont accordés un déjeuner à l’Élysée ce mardi 25 octobre. Aucune déclaration n’a suivi cet entrevu. Les deux dirigeants sauront-ils relancer le tandem pour l’intérêt commun ?

Immobilier haut de gamme, un avenir prometteur • La crise sanitaire, tout comme le télétravail, a renforcé les envies de mise au vert. Un nouveau marché que la société immobilière Barnes a su développer en proposant de nouveaux types de location. De la résidence semi-permanente à la location de longue durée, les Français, comme les étrangers se tournent vers la campagne. La branche « propriétés & châteaux » observe ainsi une croissance certaine dans ce secteur. Fiscalement avantageux et surfant sur l’importance donnée au climat et au développement durable, l’attrait pour ces biens se poursuivra, sans doute, au cours des prochaines décennies.

Crit’Air 3, patience • La mairie de Paris annonçait bannir les véhicules Crit’Air 3 au printemps de l’an prochain, et les diesels d’ici à 2024. Mais le calendrier a une fois de plus été bousculé. Les propriétaires de véhicules Crit’Air 3 auront finalement un an de plus pour circuler dans la zone à circulation restreinte francilienne. Désormais, les véhicules Crit’Air 5 seront interdits dès le 1er janvier 2023, les Crit’Air 4 au 1er janvier 2024 et les Crit’Air 3 seulement le 1er janvier 2025. Notre chère planète bleue sera-t-elle si patiente ?

Repli des actions chinoises • Après la réélection de Xi Jinping, l’indice Hang Seng de Hong Kong a plongé de 6 % lundi 24 octobre. Si la croissance était au cœur des préoccupations de Tonton Xi lors de ses deux précédents mandats, aujourd’hui un vent de « prospérité commune » souffle sur la Chine. De quoi effrayer les investisseurs étrangers qui craignent le renforcement des mesures jugées négatives pour le secteur privé et la consommation. Une conjoncture qui tient à distance l’objectif de croissance – 5,5 % – que le pays s’était fixé pour 2022.

I ncendies en VR • En France il y a un incendie domestique toutes les 2 minutes, soit environ 263 chaque année. Les entreprises ne sont pas épargnées. Près de 6 % des incendies ont lieu sur un lieu de travail. Pour préparer au mieux les salariés, FIRE VR a mis au point une expérience de réalité virtuelle. Celle-ci confronte le « joueur » au réel état de stress d’un tel environnement. Une formation ludique, qui permet d’appréhender au mieux les processus de sécurité.