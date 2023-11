Temps de lecture estimé : 2 minutes

Plus d’un quart des Français se déclarent moins heureux après le départ en retraite • Selon une étude de la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees) menée en 2021 auprès de 5 500 nouveaux retraités, plus d’un quart des Français se sentent moins satisfaits de leur vie après avoir pris leur retraite. Publiée le jeudi 23 novembre, cette enquête révèle que seulement 36 % des retraités se sentent satisfaits. De plus, 21% des interrogés regrettent leur départ anticipé à la retraite, et auraient finalement souhaité avoir attendu, afin de bénéficier d’une meilleure retraite. L’étude de la Drees montre aussi que plus de la moitié des Français témoignent de difficultés à évaluer correctement leur retraite avant leur départ. Seules 46 % des personnes parties en retraite qui ont été interrogées ont pu estimer correctement le montant de leur pension.

Déjà dix ans pour les BigBoss, rendez-vous à la Winter Édition pour l’occasion ! • La Winter Edition des BigBoss, qui célèbre ses 10 ans d’excellence, promet 3 jours d’interactions digitales et de networking intensif du 1er au 3 décembre 2023 au club Med de Tignes. Avec près de 7 000 rendez-vous qualifiés et la participation de 700 décideurs et partenaires, l’événement met en lumière des rencontres stratégiques et des deals majeurs. De plus, une cérémonie de remise de prix honore les experts les plus efficaces de l’écosystème business. Au programme, des moments informels propices au développement de projets, une conférence inspirante animée par des membres du jury et des activités de team building pour renforcer le réseautage.

Ps : à retrouver, notre article « Réseaux et influence » sur les BigBoss dans le n°105 d’ÉcoRéseau Business (en kiosques à la mi-décembre).

Nissan mise sur l’automobile électrique au Royaume-Uni • Nissan, le géant japonais de l’automobile, annonce un investissement colossal au Royaume-Uni. Près de 1,12 milliard de livres sterling serviront à la construction de deux nouveaux modèles de voitures électriques dans l’usine de Sunderland. Cet investissement, qui peut grimper jusqu’à 2 milliards de livres en incluant un projet d’usine de batteries, englobera également le financement de la R&D et la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, cette annonce souligne l’engagement de Nissan dans le développement de véhicules électriques et renforce sa présence dans l’évolution majeure vers la mobilité électrique.

Taïwan : c’est cuit pour l’alliance de l’opposition • Les deux principaux partis d’opposition taïwanais ont enregistré séparément leurs candidatures à la présidentielle de janvier, après un débat télévisé désastreux. En effet, afin de défier le Parti démocratique progressiste au pouvoir, le Kuomintang, principal parti de l’opposition et le Parti du peuple taïwanais cherchaient à s’allier. Cependant, en direct à la télévision, les représentants des deux partis n’ont pas su s’entendre sur lequel des deux hommes se présenterait au nom de l’alliance. Ils se sont donc présentés chacun de leur côté, mettant au placard l’alliance qui devait pourtant s’établir. Enfin, il ne faut tout de même pas oublier que cette période pré-électorale, attire l’œil de Pékin et Washington. En effet, son résultat pourrait grandement impacter les relations déjà houleuses entre Taïwan et la Chine.

Procès Bygmalion en appel : Sarkozy « conteste vigoureusement toute responsabilité pénale » • Nicolas Sarkozy, en appel pour le procès Bygmalion, a nié toute responsabilité pénale concernant le dépassement du plafond légal de dépenses lors de sa campagne présidentielle de 2012. Il conteste donc avoir eu connaissance, demandé ou bien bénéficié d’une fraude. C’est tout du moins la position que l’ex-président a exprimé vendredi dernier devant la cour d’appel de Paris. Depuis le 8 novembre, il est de nouveau jugé aux côtés de neuf autres personnes ayant fait appel de leur condamnation de septembre 2021. Nicolas Sarkozy n’était apparu jusqu’ici qu’au premier jour du procès.

