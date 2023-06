Temps de lecture estimé : 2 minutes

4,1 millions de Français financièrement fragiles • La Banque de France publie son « observatoire de l’inclusion bancaire ». Cette année, 4,1 millions de personnes apparaissent en « fragilité financière », un chiffre stable sur un an. Plutôt une bonne nouvelle, car l’inflation pouvait laisser présager une dégradation. Notons que la Banque de France est désormais dotée d’un numéro dédié, le 3414. L’institution délivre également des « microcrédits » qui peuvent être d’un précieux secours. Pas moins d’1,95 milliard d’euros sont dédiés à cette mission. Enfin, bonne nouvelle, les dossiers de surendettement sont en baisse de 7 % sur un an.

Maintenue, Borne va faire le point sur les réformes • En visite à Marseille, Emmanuel Macron accorde une marque de confiance à sa Première ministre. Il la conforte dans son rôle en annonçant « qu’elle fera un point sur les réformes dans les quinze premiers jours de juillet ». Feu d’artifice pour les « cent jours » promis par le chef de l’État ? Borne peut souffler : elle semble préservée. Guillaume Daret, journaliste de France 2, rapporte d’ailleurs la détermination de l’élue normande. « C’est une Première ministre assez sereine avec laquelle nous avons pu échanger. C’est en tout cas ce qu’elle laisse transparaître ». Elle continue son histoire.

Les fumées canadiennes gagnent la France • Urgence écologie. Alors qu’à Montréal, chez nos cousins du Québec, le port du masque est recommandé ; la France se prépare à accueillir les fumées noires des feux de forêts canadiens. « C’est vraiment comme un brouillard, sauf que là c’est de la fumée à cause des feux de forêt. On a vraiment de la misère à respirer, ça pique un peu les yeux aussi », constate Fauve Lepage Vallée. Cette citoyenne de Montréal, âgée de 18 ans, témoigne au Figaro d’une situation difficile. À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 4,6 millions d’hectares boisés ont été dévorés par les flammes. L’Europe va connaître une forte dégradation de la qualité de l’air.

Absentéisme : dire stop • C’est un nouveau fléau. Il s’installe à bas-bruit et sape les fondements de la croissance française. L’absentéisme. Le gouvernement et le Medef entendent renforcer les contrôles. En 2022, nous battons un triste record. 8,8 millions d’arrêts maladies ! C’était 6,4 millions il y a dix ans. Comment l’expliquer ? Certes, il y a eu les mauvaises habitudes de la covid. Il y a quelques jours, Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, sonnait le tocsin sur RMC. « On voit une explosion des arrêts de travail de courte durée, notamment les vendredis et les lundis. Ce sont des arrêts de travail de complaisance ! » Certes, cela existe, c’est intolérable. Mais n’oublions pas la dégradation de la santé mentale de la population et la crise des vocations face à un avenir jugé sombre.

Valérie Pécresse veut renouer avec son destin • La présidente de l’Île-de-France (première région d’Europe) compte jouer sa partition. Devant ses troupes d’Île-de-France Rassemblée, réunies samedi 24 juin à Paris, elle est apparue déterminée. Résiliente. « Le renoncement et l’impuissance politique ne sont pas dans mon ADN. Je suis une combattante qui ne reste pas là où elle est tombée. Je me relève. » L’ancienne candidate des LR poursuit en fustigeant une « démocratie tiktokisée où le verbe est partout, la détermination nulle part ». Que faire face à Macron ? « Le manichéisme partisan n’est pas dans ma nature. Je ne veux pas l’échec de ce Président déjà bien fragile, non, je veux des vraies réformes pour la France, car c’est l’intérêt national qui est ma boussole ». Dont acte.