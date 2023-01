Temps de lecture estimé : 2 minutes

En France, un problème de confiance entre les dirigeants et leurs employés • Avez-vous confiance en votre patron ? Selon une étude menée par LumApps, plate-forme d’expérience collaborateur internationale, à peine 21 % des employés français interrogés font « entièrement confiance » aux dirigeants de leur entreprise. D’après les résultats de l’enquête, la méfiance des employés à l’égard des dirigeants est un phénomène très répandu. Heureusement, lorsqu’on leur demande s’ils ne font pas « du tout » confiance à leurs dirigeants, les employés sondés ne sont plus que 4 % à répondre par l’affirmative. « La question de la confiance est importante dans tous les domaines de notre vie, mais particulièrement sur le lieu de travail, entre les dirigeants et les employés. Cette statistique (21 %, ndlr) devrait alerter les chefs d’entreprise sur la nécessité d’améliorer à la fois leur style de leadership et leurs méthodes de communication avec leurs employés », commente Sean Winter, VP Stratégie chez LumApps.

Lancement du Club des Repreneurs et de la Transmission ! • On le sait, la transmission des entreprises constitue un gage de maintien de l’activité et du développement des emplois sur le territoire national. C’est pourquoi des entrepreneurs, dotés d’une expérience en matière de cession d’entreprise, ont décidé de s’unir. D’où la création du Club des Repreneurs et de la Transmission ! À la clé, un accompagnement personnalisé pour les vendeurs qui se déroule en sept étapes : la préparation de l’entreprise à la cession, la présentation des modes de cession, l’évaluation de l’entreprise, la mise en vente, la sélection de l’acheteur, l’assistance à la vente, et le financement de l’acheteur. On doit cette initiative à l’entrepreneur Louis Ménard, à la suite de la vente de sa propre entreprise.

Les services publics répondent peu aux appels téléphoniques • Ah sacrés services publics… s’en plaindre est devenu un rituel pour nombre de Français. Et pour cause : selon une enquête du magazine 60 millions de consommateurs, en lien avec la Défenseure des droits, les services publics sont aux abonnés absents dès lors qu’il s’agit de répondre aux appels téléphoniques ! Le plus mauvais élève : l’Assurance maladie, avec 72 % d’appels qui n’ont pas pu aboutir sur les 302 appels passés en vue d’obtenir ou de renouveler une carte vitale. Parmi les situations : personne ne décroche, ou des agents en incapacité de répondre précisément aux demandes des personnes au bout du fil. Pour la Caisse d’allocations familiales (CAF), 54 % des 408 appels n’ont eu personne au bout du fil. Heureusement, Pôle emploi sauve quelque peu la mise au sein des services publics : avec 84 % des appels qui ont abouti !

La moitié des Français détient 92 % du patrimoine • Ce n’est une surprise pour personne. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas le dénoncer, à nouveau. La part du gâteau reste aujourd’hui très inéquitablement répartie : les 1 % les plus riches ont un patrimoine brut supérieur à 2,24 millions d’euros, les 10 % les plus pauvres ont un patrimoine brut inférieur à 4 000 euros, chiffre l’Insee. La moitié des Français détient 92 % du patrimoine… Et l’immobilier représente 62 % du patrimoine des ménages « mais les 30 % des ménages les moins dotés n’en possèdent pas ou peu », précise l’étude. Si on affine le curseur, les 5 % les plus riches détiennent 34 % du patrimoine brut. La dure loi de la méritocratie ?