Borne : l’étrange feuille de route • La nébuleuse. Première ministre en sursis, Élisabeth Borne a présenté, mercredi 26 avril, sa « feuille de route » des « 100 jours ». Son intervention aride et démembrée peine à convaincre. Elle fut d’abord le signe des renoncements. Reculade sur la loi immigration, reportée à septembre. Retour ensuite sur l’engagement de ne plus utiliser le 49.3 que pour les seuls textes budgétaires. Face à la colère d’Emmanuel Macron, elle ne doit plus écarter cette hypothèse. Et puis ? Rien de nouveau. Partage de la valeur, loi dite « Plein emploi », loi industrie verte… Tout cela était déjà dans les tuyaux. La Première ministre est aux abois. La machine étatique reste en arrêt prolongé.

TEDi : le discounter de l’ex-RDA s’installe en France • Ces enseignes poussent comme des champignons d’acier dans les zones périphériques. Des magasins « hard-discount » promettent des prix toujours plus bas. Symbole d’une France qui tente de lutter contre l’inflation, face à l’angoisse des chariots vides ! TEDi, marque allemande, vient d’ouvrir son premier magasin à Évreux, dans l’ancienne circonscription électorale de Bruno Le Maire. Ainsi, cette chaîne qui prospère dans l’ancienne Allemagne de l’Est propose des milliers d’articles garantis « à 1 euro seulement ». Ensuite, le tout est évidemment made in Asia et de très faible qualité… La marque prévoit l’ouverture d’une dizaine d’autres magasins d’ici à 2024, visant ainsi, principalement, les zones paupérisées du Nord et de l’Est de la France.

Biden affrontera Kennedy • L’annonce de la candidature de Joe Biden n’a provoqué aucun élan dans son camp. Aucune alternative crédible ne semble émerger. Mais un irréductible se lance dans la bataille, armé d’un nom illustre, pour rallumer l’espoir… Robert F. Kennedy Jr, neveu du président disparu, veut disputer à Biden le titre de candidat démocrate. Dans un meeting tenu à Boston, fief historique du clan Kennedy, il lance à la foule enthousiaste : « Ma mission sera de mettre un terme au mélange entre l’État et le pouvoir des entreprises qui veulent dépouiller la classe moyenne et nous maintenir dans un état de guerre permanent. » Son slogan ? « Guérir la division ». Cet avocat spécialiste de l’environnement est plein de bagou, assez folâtre. Un coup d’épée dans l’eau ? Il pointe déjà à 10 %. Ne jamais dire jamais !

Conférence nationale du handicap : les associations boycottent • « On attend l’expression d’un cap politique important, mais la manière dont cette conférence a été préparée laisse présager le contraire », dénonce au Monde Arnaud de Broca. Il est président du Collectif Handicaps, pôle qui rassemble les grandes associations du monde du handicap. Invitées à l’Élysée, les associatifs craignaient de ne pas pouvoir débattre avec le président de la République. « Nous ne voulons pas de com, nous voulons des actes et des financements », rappelle Arnaud de Broca. « En Loire-Atlantique seulement, le nombre d’enfants en situation de handicap qui ne trouvent plus de places dans des écoles ordinaires et spécialisées a doublé. On parle de 900 enfants », conclut enfin le porte-parole dans Libération.

L’UE veut surveiller davantage nos réseaux • L’Amérique invente, l’Asie copie, l’Europe régule. Cette règle semble se vérifier avec les récentes annonces de la Commission de Bruxelles. Le Berlaymont place 19 plates-formes dans son viseur. Twitter, TikTok, YouTube, Google, Bing… Toutes devront se plier au « Digital Services Act » concocté par les commissaires européens Thierry Breton et Margrethe Vestager. Ainsi, Thierry Breton résume : « Freiner la diffusion de contenus illicites, lutter contre la désinformation et protéger la liberté d’expression ne sera plus seulement une responsabilité civique, mais une obligation légale. » Les plates-formes ont désormais quatre mois pour se conformer aux nouvelles directives, faute de quoi un « bannissement » pourrait enfin être prononcé.