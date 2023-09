Temps de lecture estimé : 2 minutes

Plastic Omnium investit l’Oise • L’équipementier automobile Plastic Omnium vient de lancer le chantier de sa plus grande usine de réservoirs d’hydrogène. Elle sortira de terre à Lachelle, une petite commune isarienne près de Compiègne (60). Après l’ouverture fin 2024, l’usine produira à terme 80 000 réservoirs d’hydrogène pour les grands groupes automobiles Stellantis et Renault. Côté investissement, le coût total du projet s’élève à 150 millions d’euros dont 74 de subventions confie à l’AFP Laurent Favre le PDG de Plastic Omnium. Au total, 150 à 200 emplois sont à prévoir dans une région qui en a bien besoin !

Michel Édouard Leclerc encense Emmanuel Macron • « C’est la première fois qu’Emmanuel Macron dénonce aussi ouvertement la hausse des prix et appelle à la renégociation commerciale pour répercuter les baisses. La lutte contre l’inflation change de dimension avec cette prise de position », a déclaré le patron des enseignes Leclerc. Depuis plusieurs mois, ce capitaine d’industrie fustige les grands industriels de l’agroalimentaire. Il les tient pour responsables de hausses de prix injustifiées, sous couvert d’inflation. Dans ce cadre, le chef de l’État a annoncé qu’un texte sera présenté dans les prochains jours pour avancer le calendrier des négociations entre producteurs et distributeurs. L’objectif ? Renouer le dialogue, dans l’intérêt des Français.

La trajectoire de désendettement française « peu ambitieuse » • « Accélérer le désendettement du pays », martèle à chaque intervention médiatique le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Pourtant, alors que Bercy vient de proposer sa nouvelle mouture du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, le Haut Conseil des finances publiques estime qu’il manque d’ambition. De plus, toujours selon cet organisme indépendant, le programme se base sur des hypothèses de croissance « optimistes » et ne serait donc pas en phase avec d’autres alternatives plus probables. Pour rappel, le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit de ramener le déficit public de 4,8 % du PIB en 2022 à 2,7 % en 2027. La dette publique, de son côté, diminuerait d’un peu moins de 4 points, à 108,1 % du PIB. Un seuil encore bien au-dessus de la limite européenne de 60 %.

Evergrande au plus bas ! • Le géant de l’immobilier chinois, Evergrande, a vu son action chuter de 25 % à la Bourse de Hong Kong ce lundi 25 septembre. Il atteint son niveau le plus bas depuis début septembre. Le groupe a annoncé la veille l’échec du plan censé garantir sa survie. Il se retrouve contraint d’admettre qu’il ne peut plus émettre de nouveaux emprunts obligataires. Pour rappel, sa descente aux enfers a pris de l’ampleur quand la récente enquête sur la gestion de patrimoine d’Evergrande s’est soldée par plusieurs interpellations. Depuis, le groupe s’embourbe. Et la restructuration de sa dette semble plus que jamais mise à mal. Les craintes sur le marché immobilier chinois contaminent d’autres grands acteurs comme Country Garden et Sino-Ocean. L’endettement excessif dans le secteur a d’ailleurs conduit les autorités à restreindre l’accès au crédit depuis 2020, ce qui a entraîné des difficultés de financement pour de nombreux promoteurs et une crise de confiance parmi les acheteurs potentiels, impactant les prix de l’immobilier.