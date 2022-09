Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les énergies renouvelables créatrices d’emploi • Le secteur des énergies renouvelables a permis la création de 700 000 emplois dans le monde l’année passée selon les chiffres de l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena). Au total, 12,7 millions de personnes travaillent au développement de l’énergie verte. Première de la classe : la Chine, qui emploie à elle seule 42 % des travailleurs du secteur. En comparaison, l’Union européenne affiche un taux de 10 %. Dans le détail, le photovoltaïque fait travailler 4,3 millions de personnes, le biocarburant 2,4 millions, l’hydroélectricité 2,35 millions et l’éolien 1,37 million.

Kylian Mbappé est désormais le footballeur le mieux payé au monde ! • À en croire le site spécialisé Sportico, le joueur français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, est devenu le footballeur le plus grassement rémunéré (125 millions d’euros pas an), devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Quatre joueurs du PSG font partie du top 10 mondial. Voici le classement (en euros par an) :



Kylian Mbappé 125 millions Cristiano Ronaldo 113 millions

Lionel Messi 110 millions

Neymar 91 millions

Mohamed Salah 39,5 millions

Eden Hazard 31,3 millions

Andres Iniesta 30 millions

Raheem Sterling 29,4 millions

Kevin De Bruyne 29 millions

Antoine Griezmann 27,5 millions

Télétravail, gare aux risques insidieux • Plus de 20 cabinets de prévention alertent sur les risques insidieux entraînés par la généralisation du télétravail. Une nouvelle façon de travailler, née de la pandémie covid-19, qui interroge certains spécialistes. Parmi les dangers : la sédentarité liée au manque d’activité physique (certains salariés, parfois, ne marchent uniquement que lorsqu’ils se rendent à leur travail…). Sans oublier des risques d’addiction à l’alcool, au tabac ou aux médicaments. Enfin, le télétravail génèrerait multiples malentendus (mails, SMS plutôt que face à face), des situations de conflits peuvent pourrir voire s’envenimer à distance.