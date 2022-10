Temps de lecture estimé : 2 minutes

Rishi Sunak prend les choses en main • « Des erreurs ont été commises, je vais travailler à les réparer. » Voilà les premiers mots de Rishi Sunak, au seuil de sa nouvelle résidence, au 10 Downing Street. Après un rapide hommage à sa prédécesseur, dont il estime que les intentions étaient nobles, le dirigeant conservateur a averti les Anglais : « Des décisions difficiles sont à venir pour retrouver la stabilité. » Sa mission consiste maintenant à redresser un pays en berne depuis plusieurs mois et retrouver une compétitivité financière. Il y a du french bread sur la planche…

Le prix du gaz s’effondre • Depuis le début de la semaine les cours du gaz sont au plus bas. Lundi 24 octobre, ils sont même passés en négatif. Ce qui veut dire qu’acheter du gaz ce lundi pour le lendemain rapportait de l’argent ! Cette nouvelle, bien que déconcertante au premier abord, s’explique simplement par la météo, exceptionnellement douce en Europe. Les usines de gaz se retrouvent alors avec un surplus de production qu’ils doivent brader. Pourtant, quand l’hiver daignera pointer le bout de son nez, la demande devrait à nouveau dépasser l’offre. Ainsi les prix remonteront en flèche. Un répit de courte durée.

20 millions d’euros pour le digne successeur de la viande animale • Heura, la start-up espagnole de viande végétale vient de lever 20 millions d’euros ! L’entreprise vise la place de leader européen sur le marché des technologies alimentaires végétales d’ici à 2027. Elle souhaite aussi s’introduire sur certains marchés novices. Comme l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. Une façon de maintenir leur impressionnant rythme de croissance… le plus dynamique d’Europe actuellement.

Getir lance ses paniers étudiants • Entre les factures d’énergies, les frais scolaires et ceux de transports, les étudiants ont, plus que jamais, un budget serré. Getir, entreprise de courses à domicile lance une initiative pour les aider. Des paniers à moitié prix pour les besoins d’hygiène, de beauté et alimentaires. L’étudiant a donc le choix entre tous les paniers proposés. Leurs coûts varient entre 5 et 10 euros pour une valeur estimée au double.

Adidas met un terme à son partenariat avec Kanye West • Rupture de contrat immédiate. Cette fois, Kanye West a été vraiment trop loin. Le très controversé rappeur, soutien affiché de Donald Trump, multiplie depuis quelques semaines les sorties médiatiques scandaleuses. Ses récents propos antisémites ont définitivement enterré son partenariat avec Adidas. Yeezy, la marque de chaussures née de l’accord entre les deux parties, était encore évaluée à 4,7 milliards de dollars en 2021. Considérée jusqu’alors comme l’un des plus grands succès de l’industrie, l’annonce de sa cession a fait reculer les actions d’Adidas de 3,2 points à l’ouverture de la Bourse de Francfort.