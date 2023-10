Temps de lecture estimé : 2 minutes

Cryptomonnaies : Israël et les USA intensifient la traque aux financements du Hamas • Le Hamas a reçu au cours des dernières années, différents financements en cryptomonnaies. C’est alors 195 millions de dollars que, le Hamas et le Jihad islamique ont encaissé. Depuis le début du conflit Israël/Hamas, Israël et les États-Unis ont intensifié la traque des financements de cryptomonnaies. Un constat : beaucoup moins d’activités recensées, principalement, car Israël a été « très agressif dans ses efforts pour réduire les collectes de fonds en cryptomonnaies », estime Ari Redbord, en charge des sujets de politique mondiale chez TRM Labs. Une société spécialisée dans la traque de fonds. En effet, il y a deux semaines, Israël a localisé et gelé des comptes qui servaient au Hamas « pour solliciter des dons sur les réseaux sociaux » sur la plus grande plate-forme mondiale d’échange de cryptomonnaies, Binance, a indiqué la police israélienne.

Chômage : une hausse au troisième trimestre 2023 • Augmentation de 0,6 % du nombre d’inscrits sans activité à Pôle emploi pour le troisième trimestre 2023 d’après la direction statistique du ministère du Travail (Dares) ! Ce nombre dépasse donc légèrement les 3 millions. Pourtant, au cours de l’année, la baisse est restée conséquente, sauf lorsqu’il était question des jeunes. Le taux de chômage stagne désormais autour de 7,3 % de la population active, toujours d’après la Dares. Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans était en hausse de +3,1 % sur un an, alors qu’il diminue de 4 % chez les 25-49 ans et même de 6,4 % chez les 50 ans et plus .

Énergie : l’Europe pousse à l’implantation d’éoliennes • C’est en ce début de semaine que la Commission européenne a présenté son plan d’action. Il prévoit de renforcer le secteur éolien. Face à la concurrence du marché des pays d’Asie-Pacifique, l’objectif de ce plan est de défendre les intérêts des États membres de l‘Union européenne. Pékin a repris ces deux dernières années la main à l’échelle mondiale. Bruxelles a donc exprimé le souhait d’inverser la tendance. Avec ce plan, la Commission européenne souhaite améliorer la compétitivité de l’industrie éolienne du Vieux Continent. Alors que la concurrence asiatique est à bas coût, les entreprises européennes tirent la langue face à la perte progressive de leurs parts de marché. Celles-ci ont été divisées par deux, elles étaient à près de 60 % en 2017 et ne sont désormais qu’à 30 %.

Changement climatique : 80 % des Français se disent inquiets • D’après le rapport annuel du Conseil économique et environnemental (Cese) sur l’état de la France, 8 français sur 10 se disent inquiets face aux changements climatiques. D’ailleurs le rapport publié le 25 octobre est en grande partie consacré à l’écologie et tout particulièrement à l’éco-anxiété. L’étude montre alors que l’âge ne semble pas influer sur ce domaine, cependant, elle dénote un écart d’inquiétude entres les femmes et les hommes. Ainsi, 86 % des femmes se disent inquiètes alors que les hommes sont 74 % à exprimer leur inquiétude.

Carrières des Lumières : Culturespaces reste aux Baux-de-Provence • Bonne nouvelle pour la société qui pourra continuer à exploiter le site des Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence. Le 24 octobre dernier, le Conseil d’État a annulé la décision de novembre 2022, établie par la Cour administrative d’appel de Marseille. Celle-ci avait mis un terme à la convention de délégation de service public conclue en 2010 entre la mairie des Baux-de-Provence et la société privée Culturespaces. L’entreprise se dit soulagée par cette décision qui lui permet d’honorer son contrat établi jusqu’en 2027. Le petit village du massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône fera donc profiter quelques années de plus à ses près de 700 000 visiteurs par an le superbe spectacle des Carrières de Lumières.

Crédits : shutterstock