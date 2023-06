Temps de lecture estimé : 2 minutes

Europe de l’Est, the place to be ? • Pour Marc Pascal Huot, fondateur d’Eastrategies, l’Europe de l’Est demeure un vivier exceptionnel d’opportunités pour les entreprises françaises. En exemple, la Roumanie – le sixième plus grand pays de l’UE en superficie – enregistre d’excellents résultats à l’export. Le commerce extérieur aurait même fait un bond de 26 % entre 2020 et 2021. Alors, Eastrategies leur préconise de relocaliser des usines en Europe de l’Est et ainsi profiter d’excellentes conditions commerciales. « Des pays tels que la Roumanie et la Bulgarie disposent d’une main d’œuvre qualifiée, à un coût parmi les plus bas de l’Union européenne », peut-on lire à travers l’étude.

Les chefs d’entreprise reprennent confiance ! • Nos entrepreneurs ont le moral. C’est en tout cas ce qu’avance la neuvième édition du baromètre OpinionWay – « forme et état d’esprit des dirigeants TPE, PME et ETI ». Selon eux, 58 % des chefs d’entreprise se disent confiants pour l’avenir de leurs boîtes. C’est sept points de plus qu’en 2022. On progresse ! Dans le détail, ce taux de confiance varie en fonction de la taille de l’entreprise. Il atteint même 83 % pour les ETI (entre 250 et 5 000 salariés). Petite ombre au tableau toutefois, 18 % des entrepreneurs se déclarent « découragés ». Soit quatre points de plus qu’en 2022. Mieux donc, mais perfectible.

Élisabeth Borne débloque 1 milliard d’euros pour la décarbonation de 50 sites industriels • Vendredi 23 juin, la cheffe du gouvernement a annoncé débloquer 1 milliard d’euros pour accompagner les 50 sites industriels français les plus polluants dans leur stratégie de décarbonation. Ces industriels en question ont à leur tour présenté leur feuille de route de transition écologique. Ils ont aussi communiqué des objectifs clairs : réduire de 30 % leurs émissions de CO 2 d’ici à 2030, et de 80 % d’ici à 2050. Pour rappel, ces 50 sites sont à l’origine de la moitié des rejets de gaz de l’industrie française.

Les entreprises subissent la transition vers la facturation électronique • Le 1er juillet 2024, l’ensemble des entreprises françaises devront accepter les factures digitales. Alors que l’échéance arrive à grands pas, les principaux concernés font preuve d’un attentisme étonnant. L’étude d’Audecia rapporte que 44,8 % des interrogés ne considèrent pas cette transition comme une priorité. Pire encore, seulement 7,5 % des entreprises déclarent qu’elles disposent d’assez d’informations pour l’envisager sereinement. Le gouvernement a-t-il eu le mauvais timing ou fait preuve d’une mauvaise méthodologie ? Ou les deux ?

Été touristique en approche • Alain de Mendonça, le patron de l’agence de voyage Fram se veut optimiste. Il prévoit un « très bel été » 2023, rappelant au passage que les touristes affluent déjà en nombre vers les destinations de vacances. Par rapport à l’année dernière, son entreprise recense d’ailleurs 20 à 30 % de réservations supplémentaires. Un climat positif corroboré par l’agence de développement touristique Atout France. Elle observe que 73 % des Français souhaitent partir cet été. Mais pourront-ils ?