Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nike ne rouvrira pas ses magasins en Russie • L’équipementier américain a mis fin à une relation de 28 ans avec la Russie en annonçant jeudi 23 juin quitter définitivement le marché russe. « Nike Inc. a décidé de quitter le marché russe. Par conséquent, Nike.com et l’application mobile Nike ne seront plus disponibles dans cette région. Les magasins Nike ont récemment fermé temporairement et ne rouvriront pas », a annoncé le groupe sur son site russe. Ce retrait est plus symbolique que stratégique, puisque la Russie et l’Ukraine représentent, à tous les deux, moins de 1 % des ventes mondiales de la marque au « Swoosh ». Ses principaux compétiteurs, Adidas et Puma, ne se sont pas encore retirés du pays, mais ont gelé leur activité depuis mars.

Près de 20 millions de morts évités grâce à la vaccination contre la covid-19 • Selon l’étude publiée par « The Lancet Infectious Diseases » vendredi 24 juin, la vaccination contre la covid-19 a empêché 19,8 millions de morts sur un potentiel de 31,4 millions de décembre 2020 à décembre 2021. Les pays riches représentent 12,2 millions de ces décès évités, alors que dans les pays bénéficiaires du programme Covax (qui a distribué plus d’un milliard de doses dans 145 pays), l’on a pu éviter 7 millions de morts. Les auteurs ont obtenu ces chiffres en comparant le nombre de morts réel et le nombre de morts qui était attendue par les données précédentes, ce que l’on appelle les décès excédentaires. L’un des auteurs de l’étude, Dr Oliver Watson, a tout de même précisé qu’« on aurait pu faire plus ». « Nous devons apprendre comment nous pouvons faire mieux la prochaine fois, car il y aura une prochaine pandémie. » Parmi les pistes, une meilleure répartition des vaccins pour éviter l’apparition de nouveaux variants.

Le moral des chefs d’entreprises remonte de 10 points ! • Entre mars et juin, les chefs d’entreprises ont retrouvé la banane ! Dans un sondage OpinionWay révélé le 24 juin, on découvre que le moral des chefs d’entreprises est passé de 66 % en mars à 76 % en juin. Cette amélioration est d’autant plus marquée chez les chefs d’entreprises de plus de 10 salariés, qui sont passés à 79 %, soit 14 points de plus par rapport à mai. 49 % d’entre eux pensent que l’économie va très bien en ce moment, contre 36 % à l’échelle globale. 65 % des chefs d’entreprises prévoient de prendre des vacances d’été, c’est trois fois plus qu’en 2021. Espérons un « ruissellement » du bonheur à la tête des entreprises !

Une cassette de « Retour vers le futur » vendue aux enchères • Plus personne n’a de quoi les lire, et pourtant, une cassette du célèbre film à la DeLorean s’est vendue pour 75 000 dollars. C’est un record pour une VHS. Elle avait cependant une particularité : celle d’avoir appartenu à Tom Wilson, qui joue Biff Tannen dans le film. Il avait décidé de vendre sa cassette sur eBay en l’accompagnant d’un petit mot, mais il a été contacté par l’entreprise Heritage Auctions, un vendeur aux enchères texan, à qui il a également remis d’autres cassettes (sous blister) de la trilogie. Que les enchères montent à 75 000 dollars, personne ne s’y attendait chez les commissaires-priseurs : « Nous n’avions aucune idée de ce qui allait arriver. Personne n’avait jamais autant misé avant, c’est incroyable », s’étonne Joe Maddalena, vice-président de l’entreprise. La VHS se retrouve dans les mains d’un collectionneur new-yorkais.

Quelles sont les destinations les moins chères cet été ? • Kayak.fr a publié une liste qui regroupe les 10 destinations les moins chères pour cet été. Les recherches ont été effectuées entre mars et avril, pour des vacances entre juin et août. Deux critères ont été retenus : le prix moyen d’un vol aller-retour et le prix moyen d’une nuit d’hôtel dans la ville. Et la meilleure combinaison est… Milan, avec en moyenne un prix de vol aller-retour à 99 € et une nuit d’hôtel 4 étoiles à 113 €, soit 212 €. Viennent ensuite Venise (250 €), Madrid (251 €), Barcelone (255 €) et Londres (266 €). L’envie de confort se fait ressentir chez les Français : les hôtels 4 étoiles constituent 40 % des recherches sur le site. Pour les hôtels 5 étoiles, les Français paient environ 18 % de moins (à l’international) par rapport à 2019.