L’Allemagne prévoit d’éviter la récession • Le ralentissement de la hausse des prix ravit nos amis d’outre-Rhin. Les économistes allemands prévoyaient jusqu’alors une contraction de l’activité à hauteur de 0,4 %. Mais l’inflation à 6 % – au lieu des 7 % prévus – permet de voir l’avenir sous un autre angle. L’Allemagne devrait donc enregistrer une croissance aux alentours de 0,2 %. Une avancée très faible, mais une avancée tout de même ! Et cette éclaircie leur permet de prévoir plus loin. À l’aube de 2023, l’Allemagne veut continuer à s’affranchir des sources d’énergies étrangères. La machine économique allemande est donc encore plus fiable qu’on ne le pensait… Deutsche qualität.

Le chômage recule ! • Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a encore baissé au quatrième trimestre de 2022. Environ 144 000 personnes ont retrouvé un travail dans ce laps de temps. Sur l’année, le nombre d’adhérents Pôle emploi depuis plus d’un an a baissé de 13,4 % (hors Mayotte) et plus de 5 millions de CDI ont été signés. Cette dynamique exceptionnelle devrait finir par se calmer, la croissance économique française ne suit plus un tel rythme. Alors vite, profitons-en !

BNP Paribas Allemagne dans la tourmente • La banque française connaît quelques déboires judiciaires dans le pays d’Olaf Scholz. Mis en cause dans l’affaire de fraude fiscale « Cum-ex », l’établissement BNP Paribas de Francfort a fait l’objet d’une perquisition hier, mercredi 25 janvier. La police allemande est à la recherche de preuves contre 58 employés ou ancien employés de la banque qui auraient facilité l’évasion fiscale de grands investisseurs boursiers. La procédure d’enquête dure depuis 2017 pour des faits commis avant 2012. Pour rappel, le bilan de ces fraudes atteindrait plusieurs milliards d’euros.

Les billets de TGV pour mai sont disponibles • Depuis le 25 janvier, la SNCF a mis en vente ses billets de TGV pour les week-ends prolongés de mai. Car oui, le calendrier est favorable : le 1er et le 8 mai tombent des lundis cette année ! La demande sera forte, c’est une certitude. Et ce, malgré les 5 % d’augmentation annoncés par la SNCF et prévus sur tous les trajets.

Boeing trébuche, mais ne tombe pas • Le quatrième trimestre de 2022 a été décevant pour le transporteur aérien. Boeing finit l’année avec une perte nette de 4,9 milliards de dollars, malgré une augmentation de 7 % de son chiffre d’affaires annuel. Seule éclaircie sur le bilan de l’entreprise : le flux de trésorerie disponible est dans le vert. Il n’en fallait pas plus aux dirigeants pour maintenir leur projet d’extension. Le rythme de production devrait s’accélérer pour atteindre les 50 avions 737 MAX construits par mois dès 2025-2026. Aujourd’hui Boeing tourne à 31 nouveaux appareils par mois.