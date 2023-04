Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comment va la France ? • François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a rencontré ce lundi 24 avril Emmanuel Macron pour lui remettre sa lettre annuelle. Elle fait état chaque année de la situation économique en France. Le nerf de la guerre pour 2023, la lutte contre l’inflation. Il a souligné que le déficit public français devrait être l’un des plus élevés de la zone euro en 2023. Le « quoi qu’il en coûte » a, certes, porté ses fruits, un temps. En outre il a permis de contenir une inflation d’abord liée aux prix des énergies importées et alimentaires. Néanmoins, face à sa diffusion au reste de l’économie, c’est désormais à la politique monétaire de prendre le relais.

Toujours plus loin, plus haut, plus fort • LVMH, numéro un mondial du luxe, a dépassé le 24 avril les 500 milliards de dollars de capitalisation, c’est-à-dire la valeur de l’ensemble de ses actions, soit 453 milliards d’euros. Lors de la clôture de la Bourse de Paris, il a terminé juste en dessous de ce seuil symbolique. La reprise de la Chine y est pour quelque chose. En effet, le pays bénéficie de l’allègement total des restrictions sanitaires depuis début janvier. LVMH devient ainsi la première entreprise européenne à avoir dépassé ce seuil. Il reste encore un peu de chemin à accomplir pour atteindre les 500 milliards d’euros de valeur boursière. Mais pour plusieurs analystes, ce seuil est atteignable.

E-invoicing • Le projet de Bercy, concernant la généralisation de la facturation électronique et de la transmission des données de transaction à administration se poursuit. Il se déploiera à compter du 1er juillet 2024. À partir de cette date, toutes les entreprises, peu importe leur taille, devront, pour s’acquitter de ces obligations, avoir choisi une plate-forme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre leurs données à l’administration. L’objectif étant de fournir en temps réel, de précieuses informations à l’administration pour recouvrer la TVA.

Deezer France, licorne la plus influente sur les réseaux sociaux ! • Visibrain, une plate-forme de veille des réseaux sociaux à destination des professionnels, a analysé l’influence des licornes françaises sur les réseaux sociaux et a dévoilé les résultats dans sa dernière étude. C’est Deezer France qui arrive en tête, avec 2 872 interactions en moyenne, par post. Pour Sorare, on dénombre 430 interactions en moyenne, pour chaque post. Enfin, Veepee arrive en troisième position, avec 159 interactions en moyenne, par post. Dans le reste du classement, on retrouve Alan, Doctolib, Vestiaire Collective, Back Market, Believe, Ankorstore ou encore Lydia.

Seriez-vous prêt à déménager pour suivre votre entreprise ? • Aktis partners, conseil en immobilier d’entreprise, a interrogé 2 105 salariés de TPE, PME, ETI et GE. Objectif, connaître les sacrifices qu’ils étaient prêts à faire pour leur travail, en cas de délocalisation. Pour conserver leur emploi, 41 % des Français seraient prêts à déménager et suivre leur entreprise dans une autre région. L’étude soulève les trois principales motivations pour accepter une délocalisation dans une nouvelle région. Meilleure qualité de vie à 31 %, augmentation de salaire et de pouvoir d’achat à 22 %, implication personnelle dans la réflexion à 18 %. Les 3 régions préférées des Français dans l’hypothèse d’une délocalisation : l’Occitanie, Pyrénées et Méditerranée à 19 %, Provence-Alpes-Côte d’Azur à 17 %, et Nouvelle-Aquitaine à 13 %. La misère serait bel et bien « moins pénible au soleil » ?