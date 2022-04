Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Royaume-Uni et l’Inde, partenaires particuliers • Global Britain ? Le projet de Boris Johnson, qui, au sortir du Brexit, visait à étendre l’influence de son pays dans le reste du monde, se précise un petit peu. Malgré une situation politique locale assez difficile, le Premier ministre de Sa Majesté se donne de l’air en signant avec son homologue indien, Narendra Modi, un vaste accord de défense et de sécurité – prélude à un traité commercial qui devrait être réglé d’ici au mois d’octobre. L’Union européenne n’est cependant pas en reste, puisque la présidente de la Commission, Ursula Von Der Leyen, atterrira dimanche 1er mai à New Dehli. Saine concurrence…

Les 12 travaux de Macron • Attention, chantier ! Si le Président de la République a été réélu plutôt confortablement, il le sait, le pays est fatigué, déprimé, et même pour une bonne part en colère. La situation économique de la France, à la fois meilleure et pire qu’il y a cinq ans, devra faire l’objet d’une attention spéciale. Ainsi, il faudra tout changer. La réorganisation des services de l’État pour faire face à l’enjeu climatique, la réforme des retraites et le plan de lutte contre l’inflation devraient être les lignes de forces de ce début de mandat. À plus long terme, l’École et la Santé sont prévues au programme des réformes. Sans oublier la modernisation des institutions et la politique de décentralisation. De quoi s’occuper, en somme.

L’avion électrique européen racheté… par les Américains • Mauvaise nouvelle pour l’autonomie stratégique européenne. Le petit avionneur slovène Pipistrel, pionnier de l’avion 100 % électrique et symbole du développement économique en Europe centrale, vient d’être racheté par Textron, géant américain du secteur. Si les activités du groupe devraient demeurer en territoire slovène, les actifs et les mécanismes de décision traversent l’Atlantique. Dommage, car ce petit avion biplace au design novateur incarne une belle promesse pour l’avenir de l’aviation, qui passera comme partout par un verdissement des usages.

Tendance mondiale à l’augmentation des crédits militaires • Le Stockholm Institute for Peace a publié son étude annuelle, et un chiffre retient toute l’attention. Pour la première fois dans l’Histoire, les dépenses militaires mondiales franchissent le cap (stratosphérique) des 2 000 milliards de dollars. En dix ans, les crédits militaires ont progressé de 12 % dans le monde. Une augmentation générale que l’on doit d’abord aux États-Unis, qui représentent à eux-seuls 38 % des dépenses en la matière. La Chine se place en deuxième position, loin derrière. Et l’Inde ferme le podium avec 3,6 % du budget mondial. D’autres pays, plus modestement, investissent soudainement dans leurs armées. Le Japon, l’Australie ou encore la Suède, justement, sont de ceux-là. Comme l’état des lieux d’un monde plus menaçant.

Élisabeth Borne, favorite pour Matignon ? • Une ministre technique. Voilà comment on décrivait jusqu’à il y a peu Élisabeth Borne. Après un quinquennat passé successivement aux Transports, à l’Écologie et désormais au Travail, l’ancienne patronne de la RATP est pressentie pour diriger le futur gouvernement d’Emmanuel Macron. Sa connaissance des enjeux écologiques (elle a dirigé le cabinet de Ségolène Royal avant de devenir elle-même la ministre) pourrait lui être profitable. Emmanuel Macron souhaite en effet que le chef de son gouvernement s’occupe désormais lui-même de cette épineuse question. Reste qu’elle n’est pas la seule en lice, puisque Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture ; très proche du chef de l’Etat, est son concurrent principal. Il y a aussi Amélie de Montchalin, chargée de la Fonction Publique, qui s’active en coulisses… Sans grande chance de l’emporter.