Temps de lecture estimé : 2 minutes

Du poulet ukrainien dans nos assiettes ? · La filière de la volaille, réunie dans son association, l’ANVOL, évoque un « déferlement ». Au premier semestre, les importations de poulets ukrainiens bondissent de 74 % sur un an. Officiellement, malgré cette croissance exponentielle, le ratio reste faible et correspond à environ 1 % du marché français. Mais les éleveurs savent que le poulet ukrainien est souvent transformé dans des usines polonaises, néerlandaises ou allemandes… Avant de revenir sur le marché français. Cette augmentation des importations est rendue possible par l’abandon des droits de douanes sur les volailles ukrainiennes. Cela, pour soutenir Kiev dans sa guerre face à la Russie. Au risque de déplumer les éleveurs français ?

Pouyanné rempile · On ne change pas un dirigeant qui gagne. Il a obtenu le soutien de l’intégralité de son conseil d’administration. Ainsi, le PDG de TotalEnergies sait qu’il sera réélu lors de la prochaine assemblée générale du groupe, en mai prochain. Un quatrième mandat qui lui permettra d’inscrire plus encore son patronyme dans l’histoire de cette grande société. « Le patron que je suis s’amuse toujours », confie cet ingénieur devenu patron en mondovision. L’héritier de Christophe de Marjorie, tragiquement disparu, a su relever le gant. Et entamer, à force de vision, la bifurcation écologique de son groupe.

Une tour en bois à la Défense · Confronté au désamour, le quartier d’affaires de La Défense doit se moderniser d’urgence. Lors du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA), un projet a retenu toute l’attention. Appelé Synapses, il répond en tous points au cahier des charges fixé par l’EPAD (Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense). Cette tour en bois modulable accueillera bureaux, commerces et logements, en lisière de Courbevoie. Hauteur prévue ? 49 mètres.

L’Allemagne veut bannir la Chine de son réseau télécom · L’Allemagne accuse un cruel retard dans ses infrastructures de télécommunication. Le gouvernement vient d’annoncer, après avoir longuement hésité, qu’il comptait bannir les entreprises chinoises de la constitution de son réseau 5G. Huawei et ZTE sont dans le viseur. Berlin veut réduire sa dépendance à l’égard de son premier partenaire commercial. En parallèle, le ministère allemand de l’économie a bloqué, il y a une dizaine de jours, le rachat d’une start-up spécialisée dans les satellites par un groupe basé à Shanghai.

Nouvelle appli pour les maths · Le niveau en mathématiques des élèves français laisse à désirer… Nous sommes parmi les derniers du classement PISA. Heureusement, l’application Holy Owly, basée à Besançon (Doubs), a su innover. Déjà bien installée dans les langues étrangères, son application réconcilie les élèves – surtout les filles – avec les maths. Créée en 2017 par deux sœurs, Stéphanie Bourgeois et Julie Boucon, l’appli Holy Owly propose des exercices ludiques pour améliorer le niveau de chacune et chacun. Le contenu pédagogique est contrôlé par le corps enseignant.

Binet cogne tous azimuts · « Démontrer que la lutte paie ». C’est l’objectif que s’est fixé Sophie Binet. La secrétaire générale de la CGT a fait sa rentrée, lors d’une conférence de presse. Sans surprise, elle ne prendra pas sa carte chez Renaissance… « Les cocoricos de l’exécutif en matière d’industrie ne correspondent pas du tout à ce qui se passe sur le terrain, où les entreprises continuent à fermer et à être en difficulté ». Binet est donc à la manœuvre. Elle veut faire entendre des propositions pour l’environnement. Du rouge au vert ?