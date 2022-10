Temps de lecture estimé : 2 minutes

R ishi Sunak • L’ancien ministre des Finances a été désigné hier, lundi 24 octobre, par son parti pour succéder à Liz Truss. Il est le seul candidat à avoir recueilli les soutiens d’au moins 100 parlementaires conservateurs, seuil nécessaire pour participer à l’élection interne de son parti. Comme le dit La Repubblica, il sera « le plus riche de tous les temps des Premiers ministres et le premier non blanc ». Celui qui était il y a peu encore le voisin du 10 Downing Street, le chancelier de l’Échiquier, va maintenant devoir sortir le Royaume-Uni de la crise…

État, électricité et entreprises • Dimanche 23 octobre, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique a annoncé la mise en place d’une « garantie électricité » pour les entreprises. « Dans un moment où les prix sont en train de s’envoler, nous ne laisserons pas les industriels fermer. Nous ne laisserons pas tomber les entreprises », a assuré la ministre. Cette mesure devrait entrer en vigueur en 2023. Elle permettra la prise en charge d’une partie des factures par l’État.

Une première mine de lithium • Le groupe Imerys a annoncé lundi 24 octobre la mise en exploitation minière d’un gisement de lithium dans l’Allier (03) d’ici à 2027. Un investissement qui s’élèverait à un milliard d’euros pour 25 ans d’exploitation et qui permettrait une production de 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an. Le site pourrait alors équiper jusqu’à 700 000 véhicules électriques en batteries lithium-ion. C’est également la promesse de 1 000 emplois directs et indirects dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes. « Une source domestique durable et compétitive d’approvisionnement pour les constructeurs automobiles français et européens », a déclaré le directeur général d’Imerys.

Xi Jinping, la suite • Après une semaine de délibération à huis clos, le Parti communiste chinois a tranché : « Tonton Xi » sera reconduit pour cinq ans. Et avec lui 65 % des membres du Comité central renouvelés. L’homme fort de Pékin a – sans surprise – placé ses alliés à la tête du Comité permanent. Cet organe tout-puissant, composé de sept hommes, détient la réalité du pouvoir en Chine. Xi Jinping devient alors le dirigeant le plus puissant depuis Mao Tsé-toung, le fondateur du régime.

Quiet quitting • Selon l’enquête de l’Ifop, 45 % des Français se rendent au travail uniquement pour le salaire qu’ils en retirent. Un chiffre alarmant qui tend à augmenter dans les années a venir. Aujourd’hui le rapport des Français à leur travail est perçu comme une contrainte. Cette évolution explique que 37 % des actifs soient proches de la démission silencieuse. Ils refusent alors les heures supplémentaires, et les éventuelles tâches qui ne relèveraient pas de leur mission.