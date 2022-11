Temps de lecture estimé : 2 minutes

Faux départ pour le « bonus-malus » • En vigueur depuis le mois de septembre, la modulation de la cotisation chômage patronale en fonction du recours aux contrats de travail de courte durée a fait les frais d’un problème informatique. Sur les 18 000 entreprises concernées, 8 000 se sont vu attribuer un taux de contribution erroné. Mais tout est bien qui finit bien. Celles qui ont trop payé seront remboursées et pour les autres, elles ne seront pas redevables.

Le télétravail s’intensifie • Publiée mercredi 23 novembre, l’étude de la Dares montre qu’en quatre ans, le nombre d’accords d’entreprise qui portent sur le télétravail a été multiplié par dix. Passant de 390 en 2017 contre 4 070 en 2021. La crise de la covid-19 constitue évidemment le principal facteur de cette réorganisation : 56 % des accords ont été signés courant 2020. Seul le secteur finance et assurances voit sa part d’accord diminuer, ce qui s’explique par un télétravail présent avant même la crise sanitaire. Enfin, le travail à distance ne bénéficie pas d’un traitement de faveur uniquement au sein des plus grandes structures, car les PME, elles aussi, s’y mettent. En 2017, 8 % des entreprises de moins de 50 salariés avaient souscrit à des accords de télétravail, contre 21 % en 2021.

Top 5 des PME et ETI Deep Tech 2022 • Comme chaque année à l’occasion de sa convention, Systematic Paris-Region a dévoilé ses champions. Une sélection d’entreprises qui se démarquent par leur potentiel d’innovation, leur croissance régulière, et leur développement à l’international. Cette année, pour le top 5: Axelor, la seule plate-forme hybride et open source dédiée aux applications métier. AXEM Technology, fabricant et expert en identification par radiofréquence. Damae Medical, la société de technologie médicale qui révolutionne le dépistage, la prise en charge et le suivi des cancers de la peau, Médiane Système, acteur engagé dans les technologies d’avenir. Et enfin Secure-IC, leader montant et seul fournisseur mondial de solutions de cybersécurité de bout en bout.

Travailler plus pour gagner plus • Plus des trois-quarts des actifs interrogés par Andjaro se disent satisfaits de leur travail. Et pourtant, les tensions actuelles sur l’économie et le risque de récession augmentent les inquiétudes des Français. C’est pourquoi, 75 % d’entre eux se disent prêts à « travailler plus pour gagner plus ». Et 84 % affirment être prêts à effectuer des remplacements de collègues ou à travailler dans d’autres équipes en échange d’avantages. Un phénomène qui concerne particulièrement les salariés qui exercent des emplois précaires. Bref, celles et ceux pour qui gagner plus devient vital…



Qui est Sophie Adenot ? • Son nom est sur toutes les lèvres depuis quelques jours déjà. À 40 ans, le lieutenant-colonel Sophie Adenot est une femme avec de grandes ambitions. Elle était la première femme pilote d’essais d’hélicoptères. Et depuis mercredi 23 novembre elle est devenue la deuxième astronaute française. Diplômée de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, la Française explique que « l’espace était un rêve de petite fille », qu’elle a dû construire « brique par brique ».