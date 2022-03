Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les ventes de musique mondiales ont généré 26 milliards de dollars en 2021 • L’an passé, selon les chiffres de la Fédération internationale de l’industrie phonographique, les ventes mondiales de musique ont culminé à près de 26 milliards de dollars. Ce qui représente un bond de 18,5 % en l’espace d’un an. Une performance record, qui dépasse les 24 milliards de dollars de 1999. L’une des principales raisons de la bonne forme du marché : les revenus liés au streaming payant, en hausse de 22 % à 12,3 milliards de dollars. Enfin, pour la première fois depuis 20 ans, les ventes de CD et de vinyles ont enregistré une progression de 16 % et génèrent désormais 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

La France, 3e exportateur d’armement • Selon le rapport de référence du Stockholm Institute (Sipri), la France se classe au troisième rang des pays exportateurs d’armement. Derrière les États-Unis et la Russie. La part du marché tricolore a grimpé de 6 à 11 % entre 2017 et 2021. Dans le détail, l’Inde, le Qatar et l’Égypte, trois pays clients de l’avion de combat Rafale, ont concentré 56 % des exportations françaises sur le période. Parmi les principaux pays exportateurs d’armement, la Chine et l’Allemagne complètent le top 5.

Auchan : des solutions IA pour lutter contre le gaspillage alimentaire • Le groupe Auchan fait la guerre aux invendus ! Philippe Brochard, nouveau directeur général, souhaite faire peau neuve et s’inscrire dans une démarche écologique. Le géant de l’alimentaire va utiliser l’intelligence artificielle pour gérer ses stocks non écoulés. D’ici à juin 2022, les solutions de la start-up Smartway seront déployées dans l’ensemble des supermarchés et hypermarchés Auchan, les collaborateur·rices seront formé·es à leur utilisation. La méthode Smartway est simple, donner une seconde vie aux produits proches de la péremption : vente en magasin avec remise, dons à des associations… Aujourd’hui, le gaspillage alimentaire représente 1,3 % des ventes du distributeur en France, des pertes qui devraient diminuer de 30 % d’ici à six mois !

Hausse des cours des carburants : les prix des billets d’avion flambent • Après deux années de pandémie, le temps n’est pas encore au voyage… L’invasion de l’Ukraine a entrainé une flambée des coûts de l’énergie. Résultat, les tarifs des billets sur les vols long-courriers s’envolent. En moyenne, les transporteurs aériens ont augmenté leurs prix de 7 à 8 %. Il faut désormais compter quarante euros supplémentaires pour un aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre avec Air France et 30 euros supplémentaires pour un vol Paris-Saint-Denis de La Réunion avec Air Austral. Les compagnies étrangères sont également impactées : Emirates, Japan Airlines…Pour l’heure, les surcharges ne concernent pas les compagnies low-cost de court et moyen-courriers. Ryanair, Easyjet & co ont décidé de ne pas augmenter leur prix, peu importe leur charge de carburant.