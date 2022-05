Temps de lecture estimé : 2 minutes

Bruno Le Maire invite les entreprises à augmenter les salaires • Du moins pour celles qui le peuvent – c’est comme le télétravail ! Face à l’inflation galopante, le pouvoir d’achat des ménages français est revenu sur le devant de la scène. « Il faut que le travail paye et paye bien », a défendu Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances. Et d’ajouter : « Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, doivent le faire. » Bruno Le Maire ne met donc pas dans le même panier PME-TPE et les plus grandes entreprises, les premières font bien comme elles peuvent ! Pour rappel, le thème du pouvoir d’achat et des entreprises fera l’objet d’un Grand angle dans le n°90 d’EcoRéseau Business, en kiosque courant juin.

Ralentissement pour le Livret A • Au mois d’avril, le Livret A a enregistré 1,87 milliard d’euros (en net), selon les chiffres de la Caisse des dépôts et consignations. Un montant qui se révèle inférieur au chiffre du mois de mars – 3 milliards d’euros. En dessous aussi de la performance d’avril 2021. En réalité, le Livret A signe davantage un retour à la normale plutôt qu’un vrai ralentissement. Le sursaut d’épargne semble s’estomper. De son côté, en avril, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a, lui, engrangé 420 millions d’euros, soit moins que les 650 millions de mars, et que les 840 millions d’il y a un an.

Apprentissage : les aides se poursuivent ! • « Nous avons réussi un grand pari en matière d’apprentissage […] Il y a quatre ans nous étions à 300 000 apprentis par an, nous sommes à 700 000, l’objectif est 1 million. Pour atteindre 1 million il faut prolonger les aides à l’apprentissage », a déclaré le nouveau ministre du Travail, Olivier Dussopt. De là, les aides pour l’apprentissage sont prolongées jusqu’à la fin de l’année. Toujours à hauteur de 5 000 euros pour un·e mineur·e et 8 000 euros pour une personne majeure. Bonne nouvelle car ces aides devaient initialement s’achever le 30 juin… En 2021, plus de 700 000 contrats avaient été signés en France. Un record.

Les résidus de pesticides sur les fruits en hausse • À en croire une étude menée par l’ONG PAN Europe, publiée mardi 24 mai, les résidus de pesticides chimiques sur les fruits cultivés dans l’Union européenne ont augmenté entre 2011 et 2019. D’après l’étude, près d’un échantillon sur trois fait état d’une contamination en 2019, contre 18 % en 2011. Pour aboutir à ces résultats, l’ONG a analysé pas moins de 97 000 échantillons de fruits frais – cerises, pommes, pêches, fraises etc. Bref, ce constat se montre à contre-courant des ambitions portées par Bruxelles, notamment celle de réduire de moitié d’ici à 2030 le recours aux pesticides les plus dangereux. « S’il n’y a pas de mesures fortes, on ne voit pas comment cet objectif pourrait être respecté », a révélé à l’AFP Salomé Roynel, de PAN Europe.