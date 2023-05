Temps de lecture estimé : 2 minutes

Projet de loi sur le partage de la valeur · Le gouvernement a présenté hier en Conseil des ministres son projet de loi sur le partage de la valeur. Transposition « fidèle » d’un accord conclu entre syndicats et patronat pour généraliser le partage aux salariés des bénéfices des entreprises. L’exécutif voit dans cet accord la preuve qu’un dialogue social est encore possible. Malgré les tensions générées par la réforme des retraites… Conclu en février dernier, dans un contexte de forte inflation, l’accord national interprofessionnel vise notamment à largement généraliser des dispositifs tel que l’intéressement, la participation ou les primes de partage de la valeur à toutes les entreprises de plus de 11 employés, ainsi qu’à développer l’actionnariat salarié.

Un nouvel ambassadeur chinois à Washington · Xie Feng, diplomate chinois qui a déjà roulé sa bosse et qui détient une longue expérience à Washington, devient cette semaine le nouvel ambassadeur chinois aux Etats-Unis. Ainsi, il remplace Qin Gang, devenu ministre des Affaires étrangères à Pékin. « À l’heure actuelle, les relations sino-américaines traversent de graves difficultés. Elles sont confrontées à de sérieux défis », a déclaré le nouvel arrivant aux journalistes présents à l’aéroport. « Je ressens à la fois un glorieux sens du devoir et une lourde responsabilité. Mes collègues et moi-même ferons face aux difficultés, assumerons nos responsabilités et serons à la hauteur de notre mission ».

Patrick Pouyanné auditionné · Le patron de TotalEnergies va de nouveau devoir se présenter devant l’Assemblée nationale. Le PDG du géant pétrolier va cette fois-ci répondre aux questions de la mission d’information sur la fiscalité des entreprises, jeudi 25 mai à 9 heures. « Dans le cadre de cette mission d’information, nous nous intéresserons aux différentiels d’imposition entre les entreprises. Nous devons rester bien attachés à la distinction entre impôts et cotisations sociales. Nous devrons d’abord fournir un état des lieux le plus objectif possible sur les différentiels de fiscalité entre entreprises. Puis nous devrons déterminer d’où viennent ces disparités afin de formuler », déclare Éric Coquerel, président LFI de la commission des finances.

Ralentissement de l’inflation britannique · L’inflation britannique baisse en avril, à 8,7 % sur un an, repassant ainsi sous la barre des 10 % pour la première fois depuis août 2022. Mais les hausses de prix restent très élevées, selon l’Office national des statistiques (ONS) britannique. « Le taux d’inflation a baissé de façon notable. Les fortes hausses des prix de l’énergie qui avaient été vues l’an dernier ne se sont pas répétées », explique sur Twitter Grant Fitzner, chef économiste de l’ONS.

La BCE, un quart de siècle · Créée le 1er juin 1998, quelques mois avant l’introduction de la monnaie unique, la BCE a eu pour boussole le maintien de la stabilité des prix. Environ 200 invités attendus pour l’occasion, à partir de 18 h 15 dans la tour de l’institution monétaire, à Francfort. Il y aura pour l’occasion de la musique de Debussy et un gâteau coupé par la présidente de la BCE. Il y aura également deux de ses prédécesseurs, Jean-Claude Trichet et Mario Draghi.