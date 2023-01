Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pasqal lève 100 millions d’euros • Créée par le prix Nobel de physique, Alain Aspect, Pasqal vient de réaliser une levée de fonds record pour une start-up tech française. Spécialisée dans la conception d’ordinateurs quantiques, l’entreprise est perçue comme la tête de proue d’un secteur d’activité encore embryonnaire. La technologie de pointe imaginée par Pasqal permet de créer des ordinateurs bien plus puissants que les machines actuelles. Voilà une des start-up françaises vectrices d’avenir !

Les patrons en confiance • S&P Global a pris le pouls des patrons de la zone euro en ce mois de janvier. Après une année difficile dictée par l’inflation, l’indice PMI (purchasing manager index) semble remonter la pente. Au global, l’indice flash s’élève à 50,7 points contre 49,3 en décembre. Et dans le détail, les données sont à la hausse pour tous les domaines d’activités (service, production et manufacture). 2023, une année placée sous le signe de l’optimisme ?

Paris, coqueluche des grandes fortunes • La ville lumière continue de susciter l’intérêt et le fantasme ! Selon le Barnes City Index 2023, Paris arrive en tête du classement des villes les plus recherchées par les « ultras riches ». Plus précisément, ceux que l’on appelle outre-Atlantique les « Ultras high net worth individuals (UHNWI) » car leurs fortunes excèdent 30 millions d’euros. Ils semblent séduits par Paris et ses JO imminents, son patrimoine et sa culture. Le développement de l’immobilier de luxe dans des arrondissements historiquement populaires aide aussi à cette migration.

La France encore à la traîne sur les énergies renouvelables • 24,1 gigawatts de puissance électrique, c’est l’objectif que s’était fixé l’exécutif en 2019 pour la fin d’année 2023. Le baromètre Observ’ER indique qu’il manque encore 4 gigawatts de puissance pour atteindre cet objectif. Un retard impossible à rattraper en une année. En France, le renouvelable plafonne à seulement 19,3 % de la consommation énergétique globale. L’objectif pour 2020 visait les 20 %… Le gouvernement semble avoir eu les yeux plus gros que le ventre… Les déclarations grandiloquentes n’ont été que très rarement en phase avec les réalités du terrain. Comme souvent.

« Mon kit entrepreneur » • Voilà une application qui simplifiera la vie des entrepreneurs en herbe. Lancée par le réseau Initiative France, l’initiative vise à aider les porteurs d’idées à concrétiser leurs projets. Au bout des doigts, on y retrouve un parcours pour construire son entreprise étape par étape, et comment bien lancer son activité. Vous ne serez plus jamais seul !