Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les jeunes attiré·es par l’investissement financier • La crise a donné quelques idées à notre jeunesse. Du moins une partie. Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), en 2020, 400 000 nouveaux·lles investisseur·ses ont fait leurs premiers pas en Bourse. Parmi eux·elles, des jeunes, qui ont eu envie de faire fructifier leur épargne, même modeste. Et le sondage OpinionWay mené pour Mon Petit Placement en décembre, révèle que 18 % des moins de 35 ans ont vu leur intérêt pour les placements croître – quand ce chiffre n’est que de 10 % pour l’ensemble de la population. Toujours selon le même sondage, 14 % des moins de 35 ans devraient accroître leurs investissements en 2022 contre 8 % de la population française.

UNE ANECDOTE • 35 millions d’objets (carte bleue, téléphone, porte-monnaie…) ont été perdus par les Français·es en un an – entre juillet 2020 et juillet 2021. Soit une moyenne d’1,2 objet par foyer. Dans le détail : les 18-24 ans perdent deux fois plus d’objets que les plus de 35 ans. Où nos objets sont-ils le plus souvent perdus ? dans la rue, à 49 % !

Source : étude d’Ipsos pour la start-up Troov.

Emploi des cadres : une année « record » en 2022 ? • Lundi 24 janvier, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) a fait part de son optimisme pour l’année à venir : « La dynamique positive qui a commencé à reprendre mi-2021 devrait nous conduire à une année record. » Selon Gilles Gateau, directeur de l’Apec, le nombre de recrutements dépasserait – significativement – la belle performance de 2019 (280 000 recrutements). Un optimisme qui diffère selon les secteurs. Les chiffres sur le site de l’Apec le montrent : les offres d’emploi y ont augmenté de 46 % en 2021 par rapport à 2019 dans le secteur de la santé et l’action sociale. +21 % d’offres d’emplois aussi pour l’industrie pharmaceutique. À l’inverse, les offres d’emplois enregistrées par l’Apec ont chuté en 2021 dans d’autres secteurs, comme l’automobile (-24 %) ou la communication et médias (-18 %).

Le top 5 des meilleures destinations touristiques selon TripAdvisor • La plate-forme américaine a en effet dévoilé son classement annuel des destinations les plus populaires, effectué à partir de la « qualité et quantité » des notes et avis laissés par les utilisateur·rices du site en 2021. Voici le top 5 :

Dubaï (Émirats arabes unis)

Londres (Royaume-Uni)

Cancún (Mexique)

Bali (Indonésie)

Île de Crète (Grèce)

Un peu plus loin, Paris se hisse en neuvième position.

Vers une « marche des travailleurs essentiels » le 3 février • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) a annoncé l’organisation d’une marche à Paris le 3 février pour mettre en avant des travailleur·ses insuffisamment reconnu·es. « Le Smic, c’est le salaire d’embauche pour quelqu’un qui n’est pas qualifié. Y rester toute sa vie comme c’est le cas dans certaines branches professionnelles, c’est insupportable », dénonce le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, qui réclame une revalorisation des salaires. Laquelle participerait, mais c’est un ensemble, à une plus grande reconnaissance de certain·es salarié·es, bien trop souvent invisibles, défend Laurent Berger.