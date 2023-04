Temps de lecture estimé : 2 minutes

Impartialité ? • Explosion en plein vol de la fusée Starship, suppression des certifications gratuites sur Twitter, autant dire qu’Elon Musk a fait parler de lui la semaine dernière. Pour rappel, les comptes qui avaient l’ancien badge bleu l’ont perdu jeudi dernier, à moins de payer pour le nouvel abonnement à Twitter Blue. Delphine Ernotte, présidente du groupe français de chaînes publiques France Télévisions, s’est insurgé ce week-end. « Twitter a tenté de qualifier tous les médias publics du monde de média d’État puis de médias financés par le gouvernement ou par le public. Mais enfin… qui est Monsieur Musk pour déterminer si un média est indépendant ou s’il ne l’est pas ? », a-t-elle déclaré, au quotidien Les Échos. En outre Twitter avait appliqué sur les comptes de grands médias des mentions controversées, avant de les supprimer vendredi dernier.

Serial buyer • Dimanche 23 avril, Vivendi a conclu une promesse d’achat avec le groupe de l’homme d’affaires tchèque, Daniel Kretinsky. L’objet, le rachat de la maison d’édition Editis. Également propriétaire de plusieurs médias français et actionnaire de la Fnac, l’opération reste néanmoins soumise à l’obtention d’autorisations réglementaires. En effet, Daniel Kretinsky détient déjà 25 % du capital de Fnac-Darty. Il pourrait ainsi avoir accès aux secrets d’affaire de tous les concurrents de l’édition. Par ailleurs, Daniel Kretinsky, qui détient également 10 % de Casino, a écrit au DG du groupe, la semaine dernière. Il lui propose de souscrire à une augmentation de capital du distributeur. Le groupe est actuellement fragilisé par une dette de 6,4 milliards d’euros.

Crise au Soudan • Au Soudan, des combats meurtriers font rage depuis plus d’une semaine. En effet, ce conflit qui a éclaté samedi 15 avril, entre l’armée régulière soudanaise et les forces de soutien rapide, est d’une nature sans précédent depuis l’indépendance du pays. Cela a contraint la communauté internationale à évacuer ses ressortissants, depuis samedi. Deux avions militaires français ont ainsi atterri à Djibouti. Avec près de 400 personnes à leur bord, selon le ministère des Affaires étrangères. Les combats liés à une lutte de pouvoir entre les dirigeants militaires du Soudan, font craindre des perturbations concernant la production de pétrole du pays.

Emmanuel Macron en plein rebond • Fin de semaine dernière, le chef de l’État a reconnu avoir été trop discret lors des débats sur la réforme des retraites, dans un entretien accordé au média Le Parisien. Le président reconnaît qu’il aurait dû se « mouiller » davantage sur la réforme phare de son second quinquennat. Il anticipe des moments difficiles, pour les prochains mois, sur fond d’inflation. Sans pour autant annoncer de nouvelles mesures immédiates. Au sujet de l’immigration, il préconise « un seul texte » à la fois « efficace et juste », pour « durcir nos règles » afin « que ceux qui n’ont pas de raison d’être ici » puissent le plus rapidement « rentrer chez eux » tout en améliorant l’intégration.

Combien de temps pour pirater votre mot de passe en 2023 ? • En effet, le nouveau rapport d’Hive Systems, expert en cybersécurité, démontre que les hackers mettent de moins en moins de temps à pirater un mot de passe. Selon ce rapport, trois semaines suffisent pour forcer un mot de passe composé de 18 chiffres. Trois petites secondes pour un mot de passe composé de neuf caractères. Autre exemple qui témoigne de l’agilité des hackers, pour forcer un mot de passe de 11 caractères composé de chiffres, de minuscules, de majuscules et de symboles, Hive Systems estime que 3 ans sont nécessaires, contre 34 ans il y a un an.