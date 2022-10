Temps de lecture estimé : 2 minutes

Airbus, Décathlon et Air France nouveaux chouchous des jeunes diplômés • Epoka, agence de communication corporate, RH et b to b, et Harris Interactive, ont dévoilé les résultats de la 10e édition du palmarès des entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés, en partenariat avec L’Étudiant. Et cette année, c’est le secteur aéronautique qui sort du lot… avec Air France et Airbus ! Dans le détail, on s’aperçoit que les jeunes ont deux priorités. La première : le salaire, plus que jamais la raison principale de l’attachement à leur entreprise. Viennent ensuite le sens et la valorisation de leur poste. Ces jeunes, souvent au sortir de grandes études, veulent se sentir utiles et respectés. Un minimum, non ?

Les trophées RMC-PME font des heureux ! • Le plus grand concours de PME de France a rendu son verdict la semaine passée. Sur le plateau de la chaîne RMC, les huit lauréats ont été désignés. Parmi eux, Addidream, une société d’impression 3D au service de la sécurisation de l’acte chirurgical. Ainsi qu’Artha France, un dispositif pour aider les non-voyants et malvoyants à percevoir leur environnement. Des start-up issues du réseau Initiative France, lequel se félicite d’avoir soutenu ses protégés. Les huit gagnants désignés par le jury repartent avec une campagne de publicité, offerte par RMC, d’une valeur de 100 000 euros. Un bon tremplin en matière de visibilité !

Maped se diversifie • Acteur de référence en matière de fourniture scolaire, Maped diversifie sa stratégie. Le groupe a récemment annoncé l’acquisition de l’entreprise Juratoys, leader français dans la création de jouets ludo-éducatifs. À en croire les PDG des deux entreprises, cette fusion tombait sous le sens. « Cette alliance fait sens car nous répondons de manière complémentaire aux besoins des enfants, des parents et des partenaires professionnels », explique Ludovic Martin, patron de Juratoys, dans un communiqué.

Ce qu’entend faire Elon Musk dès son arrivée à Twitter • L’homme le plus riche du monde prévoit ses futures économies. 75 % des employés pourraient être virés si Musk venait à racheter Twitter, soit environ 5 625 licenciements. Pour les quelque 2 000 employés restants, un traitement « à la dure » pourrait bien les attendre. Sur la base du modèle managérial qu’il utilise déjà pour Tesla, le fantasque homme d’affaires pourrait exiger de ses employés 40 heures de travail hebdomadaire en présentiel. « Patron autoritaire » vous dites ?

« Welcome to Britaly » • La petite pointe d’humour en Une de The Economist n’a pas fait rire nos collègues transalpins…. Pourtant le très court mandat de Liz Truss à la tête du gouvernement britannique pouvait rappeler la démocratie italienne et sa tendance à l’instabilité. Mais la caricature de la, désormais, ancienne Première-ministre anglaise était de « mauvais goût » selon Federico Fubini, éditorialiste italien. On la devine, esquissée en couverture du magazine, dans une étoffe de gladiatrice romaine et ornée d’un bouclier en forme de pizza. La bassesse de ces stéréotypes a indigné toute la presse italienne. Décidément l’humour anglais n’est pas la tasse de thé de tout le monde…