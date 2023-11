Temps de lecture estimé : 2 minutes

JO de Paris 2024 : un train de retard pour les transports publics ? • Sans grande surprise pour les Franciliens, il semblerait, d’après la maire de Paris, Anne Hidalgo, que les transports publics ne soient pas prêts, à temps pour les JO 2024. En effet, l’Île-de-France, qui doit accueillir près de 15 millions de touristes est actuellement chamboulée par de nombreux travaux. Interrogée dans l’émission « Quotidien » de TMC, la maire explique qu’il y a « des endroits où les transports ne seront pas prêts ». Elle ajoute, que nous sommes « quand même dans une difficulté, déjà, dans les transports du quotidien, et on n’arrive pas à rattraper le niveau ». Après ces propos, le ministre des Transports, Clément Beaune a déclaré que Mme Hidalgo « essaie de faire le buzz » plutôt que de « participer aux huit comités stratégiques sur les transports pour préparer » les Jeux.

France : le climat des affaires se détériore davantage en novembre • Ce mois-ci, le climat des affaires en France a de nouveau chuté, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). En effet, une détérioration conjoncturelle dans le commerce, a conduit à une baisse de l’indicateur global à 97, perdant ainsi un point par rapport à octobre. Pourtant stable depuis mai, l’indicateur s’éloigne peu à peu de sa moyenne qui s’élevait à 100 points. Ainsi, le commerce de détail a chuté à 96 contre 98 le mois précédent, et à 90 pour le commerce de gros. Ces chiffres s’expliquent notamment par un pessimisme croissant des dirigeants, quant aux futures commandes, précise l’Insee.

Réindustrialisation : projet majeur en perspective à Chartres • Emmanuel Macron a révélé jeudi à Chartres un investissement colossal de plus de deux milliards d’euros de la part de Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique danoise. Ces fonds serviront à la fabrication de médicaments dédiés au diabète et à l’obésité. Cette initiative renforce dès lors la dynamique de réindustrialisation du pays. De son côté, Emmanuel Macron, engagé à se positionner en réformateur et à consolider son bilan d’ici à la fin de son mandat en 2027, intensifie son action dans l’économie. Après le plan ambitieux sur les batteries électriques Verkor, à Dunkerque avec 6,7 milliards d’euros d’investissements étrangers, place à la revalorisation de la santé pour le président de la République.

Pays-Bas : l’extrême droite victorieuse, en quête d’une coalition • Après la victoire inattendue de l’extrême droite aux législatives néerlandaises, Geert Wilders et son PVV ont décroché 37 sièges sur 150 au Parlement, doublant ainsi leur score de 2021. Pourtant, cette avancée ne garantit pas au chef de parti, le poste de Premier ministre. Une coalition devient alors cruciale pour l’accès de Geert Wilders à ce poste. Du côté du VVD (centre droit), parti du Premier ministre sortant, Mark Rutte ce sont seulement 24 sièges de remportés, donc 10 de moins qu’aux élections précédentes. Enfin, le NSC (Nouveau Contrat Social), hostile à l’immigration, rafle 20 sièges. C’est alors un fulgurant virage à droite pris par les Pays-Bas. D’ailleurs le référendum sur l’UE promis par le parti d’extrême droite fraîchement vainqueur, suscite d’ores et déjà des inquiétudes à Bruxelles.

Allemagne : perquisitions contre les « Citoyens du Reich » • Hier, les autorités allemandes ont annoncé qu’une vingtaine de logements appartenant à des présumés complotistes d’extrême droite allaient être perquisitionnés. Dans un communiqué, le parquet général de Munich les accuse entre autres « d’avoir essayé de bloquer les voies de communication d’autorités publiques […] en les contactant de façon ciblée et massive ». Ces personnes semblent d’ailleurs appartenir à la mouvance des « Citoyens du Reich » (« Reichsbürger »), qui réunit des groupes divers de théoriciens du complot et d’extrême droite qui ne reconnaissent pas la légitimité des institutions allemandes. Ce mouvement, qui existe depuis les années 1980, a notamment pris de l’ampleur avec les restrictions sanitaires liées à la pandémie de covid-19.

crédits : shutterstock