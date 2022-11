Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une augmentation pour les patrons du CAC 40 • Selon le récent rapport du cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest, les grands patrons du CAC 40 auraient perçu en moyenne 7,9 millions d’euros l’an dernier. Ce qui représente une augmentation de 52 % par rapport à 2019 (2020 étant considérée comme une année non-représentative étant donné qu’un certain nombre de dirigeants avaient renoncé à une part de leur rémunération). Bref, c’est plus de 100 fois le salaire moyen de leurs salariés. Le prix du mérite et de l’audace ?

Pas d’indépendance pour l’Écosse • La Cour suprême britannique a rendu son verdict mercredi 23 novembre. L’Écosse ne pourra pas organiser un nouveau référendum sur son indépendance sans le consentement de Westminster. Les juges ont conclu qu’un tel scrutin aurait des conséquences sur l’unité du royaume et requiert donc un accord du pouvoir central à Londres. La Première ministre indépendantiste, Nicola Sturgeon a alors tweeté : « Tout en étant déçue, je respecte le jugement. »



Le nouveau patron d’EDF entre en piste • Ce n’était plus une surprise mais c’est désormais acté. Après une nomination en Conseil des ministres, Luc Rémont succède à Jean-Bernard Lévy au poste de Président directeur général du groupe EDF. L’ancien de Schneider Electric prévoit dès les premières heures de son mandat de se consacrer totalement à « tenir les engagements de l’entreprise pour la reprise de la production des réacteurs à l’arrêt », a-t-il assuré devant les sénateurs.

La Russie comme État promoteur du terrorisme • Hier, mercredi 23 novembre, le Parlement européen a voté un texte qui qualifie la Russie d’« État promoteur du terrorisme » vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Il appelle les 27 pays de l’Union européenne à en faire de même. Le texte adopté à Strasbourg par 494 voix pour, décrit « la Russie comme un État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes ». Un acte hautement symbolique vis à vis de l’Ukraine.

Salariés, entreprises et santé • En 2022, avec une moyenne de 37 heures de travail par semaine, c’est 1 employé sur 2 qui a du mal à trouver un équilibre suffisant afin de rester en bonne santé et d’exercer une activité physique. D’après une récente étude de Myprotein, 55 % des employés désirent un abonnement à une salle de sport à prix réduit ou gratuit. Et pas moins de 37 % d’entre eux souhaitent qu’on leur propose des déjeuners sains et des fruits gratuits sur leur lieu de travail. Des initiatives qui pourraient permettre aux employeurs de préserver leurs salariés puisque 67 % des employés déclarent qu’ils resteraient plus longtemps dans une entreprise en raison des avantages qu’elle offre.