Partager les superprofits, de la poudre de perlimpinpin ? • Lors de son allocution mercredi 22 mars, le chef de l’État a tenté d’éteindre l’incendie qui se propage partout dans l’hexagone. Il a notamment abordé les prémices d’un projet pour limiter les rachats d’actions par les grandes entreprises. Tabler sur les profits, un sujet maintes fois évoqué par les syndicats comme alternative à la réforme des retraites. En effet, les rachats d’actions au sein du CAC 40 ont représenté en 2022, 23,7 milliards d’euros. Bruno Le Maire a par la suite apporté des précisions sur les propos du chef de l’État, dans l’hémicycle. La possibilité de doubler la prime d’intéressement, prime de participation, des primes défiscalisées. Rappelons toutefois que pour l’instant, seule la prime de participation est obligatoire pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés. Son montant diminue par ailleurs en fonction de l’importance des capitaux propres de l’entreprise.

Xi Jinping, l’ambassadeur de la paix ? • Le chef du Parti communiste chinois, en visite officielle à Moscou, a qualifié sa visite de « voyage d’amitié, de coopération et de paix ». Des propos lourds de sens au regard du conflit actuel en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine montre son ouverture à la discussion quant au plan de paix proposé par son homologue, pour régler le conflit en Ukraine. « Nous sommes toujours ouverts à un processus de négociation. Nous discuterons sans aucun doute de toutes ces questions, y compris de vos initiatives, que nous traitons avec respect », a déclaré Poutine. Reste à savoir si l’influence du président chinois sera suffisante sur l’homme à poigne.

Vincent Bolloré devra rendre des comptes • Le magnat français avait déjà été mis en examen en 2018 par la justice française. En cause, une tentative de corruption afin de faciliter l’arrivée au pouvoir de dirigeants africains et d’obtenir en contrepartie des concessions portuaires. La défense du milliardaire a immédiatement saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel, lui demandant d’annuler cette procédure qui bafouerait sa présomption d’innocence. Demande rejetée par la cour d’appel. Vincent Bolloré se voit donc de nouveau mis en examen pour corruption et risque un procès pénal.

La Fed joue les équilibristes • Jerome Powell a dû relever le taux de la Fed d’un quart de point. Objectif, conjuguer la lutte contre l’inflation et les turbulences sur le secteur bancaire. Le principal taux directeur de la Fed a dorénavant atteint la fourchette comprise entre 4,75 et 5 %, au plus haut niveau depuis 2006. Un compromis nécessaire face à un arbitrage compliqué. En outre, une forte hausse des taux qu’elle anticipait pour faire face à l’inflation élevée, et une pause, afin d’éviter d’aggraver les difficultés des banques.

Des solutions pour le secteur de la santé • Livi, offreur de soins et expert en téléconsultation, a annoncé avoir enregistré plus d’un million de téléconsultations en France depuis sa création en 2018. Cela témoigne de l’attrait des Français pour ce type de service et le besoin en numérique qu’il représente pour favoriser l’accès aux soins. 1 000 000 de téléconsultations pour favoriser l’accès aux soins en France autour d’un projet médical structuré. Elle ambitionne de contribuer à développer des solutions pour que les professionnels de santé et les patients puissent trouver des réponses conformes aux exigences de qualité et à la fluidification des parcours.