Temps de lecture estimé : 2 minutes

Blaise Matuidi lance son fonds d’investissement • Le footballeur Blaise Matuidi, champion du monde en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie, a annoncé la création du fonds d’investissement Origins pour financer les leaders de la tech. Le sportif s’est entouré d’Illan Abehassera (CEO de Dots) et de Salomon Aiach (associé chez Earlybirds). Sans oublier les 50 athlètes investisseurs, comme Olivier Giroud, Paulo Dybala, Presnel Kimpembe ou encore Kingsley Coman. « Cela fait quelques années que je m’intéresse aux technologies. À mon arrivée aux Etats-Unis, j’ai rencontré Ilan qui m’a alors accompagné dans certains investissements et l’idée nous est venue de créer Origins. Avec l’ensemble des personnalités qui composent ce fonds, et grâce à leur notoriété qui représente aujourd’hui 160 millions de fans, nous pouvons être à l’origine de très belles histoires », raconte Blaise Matuidi au journal Maddyness. Actuel joueur de l’Inter Miami FC, on ne s’inquiète pas pour la reconversion de l’ex-milieu du Paris Saint-Germain.

Moderna veut vacciner les moins de six ans • À l’heure où la France abandonne son passe vaccinal, Moderna a annoncé demander l’approbation de son vaccin contre la covid 19 chez les enfants âgés de six mois à six ans auprès de l’Agence des médicaments aux États-Unis et de l’Agence européenne du médicament. Selon le laboratoire, chez les enfants de six mois à deux ans l’efficacité du vaccin contre le virus s’établit à 43,7 %. Elle descend à 37,5 % chez les deux à six ans.

TotalEnergies accuse un candidat à la présidentielle de diffamation • La multinationale a déclaré engager « sans délai une action en diffamation » contre Yannick Jadot à l’Agence France Presse ce mercredi 23 mars. Le candidat à la présidentielle avait accusé le groupe de « complicité de crimes de guerre » en raison de ses activités en Russie. Des propos jugés « inacceptables » par l’entreprise qui ajoute continuer « ses opérations d’achat de gaz en Russie pour le revendre, notamment en Europe pour le bénéfice des consommateur·rices européen·nes ».

Ukraine : Zelensky s’adresse aux parlementaires français·es • « Marioupol et d’autres villes ukrainiennes frappées par l’occupant rappellent les ruines de Verdun, comme sur les photos de la Première Guerre mondiale que chacun et chacune a vu », souffle Volodymyr Zelensky aux parlementaires français·es. Le président accuse Moscou de crimes de guerre devant un parterre d’élus silencieux, avant d’implorer les entreprises françaises de quitter la Russie. « Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres, ils doivent cesser d’être les sponsors de la machine de guerre de la Russie », s’insurge le chef de l’État. Et de demander de nouvelles sanctions ainsi que des armes afin de soutenir la résistance ukrainienne.