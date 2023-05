Temps de lecture estimé : 2 minutes

EDF totalement nationalisée le 8 juin · « Le 8 juin, l’État aura 100 % du contrôle d’EDF ». Voilà ce qu’annonçait, mardi 23 mai, Bruno Le Maire au micro d’Amandine Bégot sur RTL. « Cela va nous permettre de réaliser dans les meilleures conditions possibles le programme de construction de six nouveaux EPR […] et de renforcer l’indépendance énergétique du pays », assure l’homme de Bercy. Concrètement, l’État passera de 84 % à 98,04 % dans le capital du géant. Il espère convaincre les petits actionnaires qui rechignent à vendre leurs parts. Pour être seul maître à bord.

Slawomir Krupa : le nouveau visage de la Société Générale · Un « pur produit maison » décrit comme « une boule d’énergie ». Et c’est vrai qu’il faut du carburant pour diriger une banque mastodonte comme la Société Générale. Slawomir Krupa a succédé hier, mardi 23 mai, à Frédéric Oudéa. Ses grands défis ? Finaliser la fusion avec le Crédit du Nord, développer aussi la banque d’investissement et mieux promouvoir Boursorama. Rappelons que la Société Générale est la troisième banque de France, derrière BNP Paribas et le Crédit Agricole.

Charles Gave prévoit un « trou noir » pour les finances publiques · L’Institut des Libertés publie, sur son site, un nouvel article de l’économiste Charles Gave. Intitulée « Entrée dans un trou noir » cette synthèse sonne le tocsin pour la France. Selon Charles Gave, le service de la dette, qui représente l’impact financier du remboursement de nos créances, monte en flèche… « Nous sommes donc rentrés dans la période mortelle où le service de la dette se met à monter de façon exponentielle, et comme cette dette est détenue à 50% par des étrangers, cela signifie que nos déficits extérieurs vont eux aussi exploser à la hausse ». La France à la dérive vers un destin semblable à celui de l’Argentine ou de la Grèce ? Gérard Larcher, président du Sénat, pointe ce risque dans les colonnes de La Tribune.

Quelles organisations patronales ? ETHIC ouvre le débat · Qui pour représenter les entrepreneurs et les chefs d’entreprise ? Alors que la Première ministre recevait lundi 22 mai les grandes organisations patronales, ETHIC pose la question. En effet, selon le mouvement de Sophie de Menthon, les patrons, surtout ceux des PME, ressentent la frustration et le désintérêt. « Que va-t-on encore nous imposer ou inventer ? ». That is the question… « On ne va pas continuer à nous faire taire sur le thème : soyez satisfaits que l’on vous ait déversé tant d‘argent pour le Covid ! » ajoute, décisive, Sophie de Menthon, présidente d’ETHIC.

Des profils très politiques pour le prix du jeune économiste · Félicitations à Julia Cagé et Vincent Pons. Ces deux talents inventent l’avenir de la recherche universitaire en économie. La professeure de Sciences Po et son collègue de Harvard viennent de recevoir le prix du jeune économiste. Il s’agit de la 24ème édition de ce prix crée par Le Monde et le Cercle des économistes. Hasard ou non, la première lauréate préside d’ailleurs… la Société des lecteurs du Monde ! Julia Cagé s’intéresse au fonctionnement des institutions politiques. Financement des partis, des débats, des médias… L’objet d’étude de Vincent Pons, assez cousin, concerne donc l’accès à la démocratie et le droit de vote.