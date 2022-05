Temps de lecture estimé : 2 minutes

Peu de personnes réclament le minimum vieillesse • Ce devrait être une priorité du nouveau gouvernement : la lutte contre le non-recours aux minimas sociaux. Comme le minimum vieillesse. En France, selon les chiffres de la Drees, 321 200 personnes seules, qui se situent sous le plafond de ressources n’effectuent pas les démarches pour obtenir l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). L’étude souligne aussi que les personnes très modestes de plus de 65 ans renoncent plus que les autres, notamment les actifs, aux prestations sociales – le taux de non-recours est estimé à environ 30 % pour le RSA. Globalement, selon les experts, le taux de non-recours est d’autant plus élevé que le montant de la prestation attendue est faible.

Les viticulteur·rices français·es s’inquiètent de la pénurie de bouteilles en verre • Il y avait déjà eu la pandémie. « Bon nombre de verriers ont réduit leur cadence de production » durant la crise, précise Jean-Marie Fabre, président de la Fédération des vignerons indépendants. Et voilà désormais que la crise en Ukraine a forcé un certain nombre de filières ukrainiennes – des géants du verre Owens et Verallia – à mettre à l’arrêt, temporairement, leur production. Or, Owens et Verallia représentent à eux deux pas moins de 75 % des bouteilles en verre en circulation sur le marché européen. De quoi inquiéter les viticulteur·rices. « Avant, il fallait compter 15 jours de délai de livraison, explique pour 20 minutes Thierry Mothe, maintenant, il faut compter 8 semaines », regrette ce vigneron à Chablis.

Elon Musk lance une application pour lutter contre la déforestation en Amazonie • Le milliardaire n’a pas fini de nous surprendre ! Après Twitter, Musk s’attaque aux enjeux environnementaux. La société SpaceX va déployer l’Internet par satellite au-dessus de la forêt amazonienne. Ce programme baptisé Starlink va permettre de surveiller 19 000 écoles isolées et de lutter contre la déforestation illégale. Le multimilliardaire américain a présenté son projet à Jair Bolsonaro le 20 mai. Une proposition accueillie avec entrain par le gouvernement brésilien qui y voit « une rencontre positive » et nécessaire à la survie de l’Amazonie. Un discours de « façade » pour Olivier Stuenkel, professeur des relations internationales à la Fondation Getulio Vargas. « Les spécialistes estiment que le problème de la déforestation n’est pas le manque de surveillance » mais un « manque d’interventions des agents de contrôle environnemental », ajoute-t-il. Selon une étude du collectif d’ONG MapBiomas, les organes de protection environnementale du gouvernement Bolsonaro sont intervenus après moins de 3 % des alertes de déforestation détectées.

Record du monde du nombre de déplacés : l’ONU sonne l’alarme • Guerre en Ukraine, conflits en Éthiopie, au Burkina Faso et en Afghanistan, le nombre de déplacés explose. Ils sont désormais « plus de 100 millions » s’alarme l’ONU… un record ! Pour Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, cette situation inquiétante « donne à réfléchir ». Le HCR rappelle que ces 100 millions de personnes représentent plus de 1 % de la population mondiale et seulement 13 pays du monde ont une population supérieure à ce nombre. À noter que l’Europe n’avait pas connu un nombre aussi rapide de déracinés à ses frontières depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une situation accélérée par le conflit en Ukraine : près de 6,5 millions d’individus ont quitté le pays depuis le début de l’invasion russe. L’ONU estime qu’ils pourraient être 8,3 millions d’ici à la fin de l’année.