SNCF : peur sur le réseau • La SNCF parviendra-t-elle à vous acheminer jusqu’à votre lieu de villégiature, en juillet ou en août ? La gardienne des trains craint l’embolie. Son PDG Jean-Pierre Farandou cherche des rames pour éviter la galère. 500 000 places supplémentaires seront ajoutées aux existantes. « On est parti pour un été record, même au-delà de 2019 (…) on a déjà vendu huit millions de billets pour juillet et août, c’est 10 % de plus qu’en 2019, donc on voit une poussée très forte », a-t-il déclaré sur France 2. Plus inquiétant, le patron public poursuit : « On est à bloc ! »

Olivier Marleix, un opposant coriace • « Je serai un président incorruptible. » Comme Robespierre ? Député d’Eure-et-Loir, Olivier Marleix a été élu, le 22 juin, président du groupe Les Républicains à l’Assemblée. Le tout sur une ligne claire, en opposition à Emmanuel Macron. Charge à lui de retenir ceux qui dans son camp seraient tentés de se rallier au panache blanc du chef de l’État. Olivier Marleix s’est taillé une solide réputation. Bûcheur, il a livré dans la précédente mandature un édifiant travail sur la désindustrialisation de la France. En particulier, il s’est intéressé à l’affaire Alstom dans le cadre d’un livre à grand succès (Les Liquidateurs, Robert Laffont) où il pointe la responsabilité directe d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie. Ouvrage d’intérêt public.

En Russie, les successeurs de McDonald’s font un tabac • La Russie poursuit son existence dans une relative autarcie économique et doit avancer sans les fameuses marques de la société occidentale. Adieu Nike, Ikea, Netflix ! Tout ce beau monde a déguerpi, du jour au lendemain, sans laisser d’adresse. La faute à la guerre d’Ukraine. Un choc dans la partie la plus urbaine de la population russe, qui s’était habituée à vivre avec ces achalandages synonymes de l’American way of life. Alors, le gouvernement encourage à la reprise des locaux délaissés, ne serait-ce que pour protéger l’emploi. McDonald’s, symbole par excellence, s’appelle désormais « Vuksno i tochka » (Délicieux, point final). Sur le principe, tout ressemble à la marque au M jaune… Une cliente interrogée par RFI confie « ne pas avoir remarqué de différence ». Même s’il faudra bientôt trouver une alternative au Coca-Cola dont les stocks s’épuisent. Les Russes affluent en nombre conséquent : 120 000 burgers ont déjà été vendus. Nostalgie d’un mode de vie à l’américaine ou volonté de soutenir cette enseigne russifiée ? L’ouverture du premier McDonald’s de Russie, sur la Place Pouchkine en janvier 1990, avait constitué l’ultime symbole d’une Russie mondialisée (ou plutôt américanisée) après la chute du communisme. Ce n’est plus qu’un lointain souvenir.

Yaël Braun-Pivet en marche vers la présidence de l’Assemblée • Désignée mercredi 22 juin lors d’un scrutin interne au groupe Renaissance, Yaël Braun-Pivet devrait être élue présidente de l’Assemblée nationale dont l’élection officielle est prévue mardi 28 juin. Elle succèdera ainsi à Richard Ferrand, premier président de l’Assemblée battu dans les urnes depuis 1849. Yaël Braun-Pivet était pourtant déjà bien occupée : ministre des Outre-mer depuis la réélection d’Emmanuel Macron, elle abandonnera ainsi son poste quelques semaines seulement après y avoir été nommée. Drôle de façon de faire de la politique. Elle sera tout de même la première femme élue au poste de quatrième personnage de l’État.

Les pharaons de Marseille • Le Mucem (Musée des civilisations de la Méditerranée) consacre son exposition d’été aux pharaons et autres joyeusetés de l’Égypte antique. Question : comment se fait-il que ces rois d’un autre âge fascinent toujours autant ? Vertigineux : pour les Romains, les pyramides étaient aussi vieilles que les Romains le sont pour nous. À découvrir dans l’écrin superbe du musée marseillais.