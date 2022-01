Temps de lecture estimé : 2 minutes

Coup d’État militaire en Birmanie : TotalEnergies se retire du pays • Le groupe TotalEnergies, vivement critiqué pour avoir maintenu ses opérations en Birmanie après le coup d’État de février 2021 et la reprise du pouvoir par les forces militaires, a annoncé son retrait du pays. Le groupe pétrolier français a déclaré que le processus de retrait « prévu aux contrats du champ de Yadana et de la société de transports MGTC à Myanmar » est enclenché sans autre contrepartie pour TotalEnergies ». La rupture de contrat sera effective à l’issue d’un préavis de six mois. Le géant américain Chevron, partenaire historique de Total, se retire lui aussi de la course. Il s’agissait d’une demande des ONG qui luttent pour la défense des droits humains.

La fraude aux aides d’urgence a coûté plus de 174 millions d’euros à l’État depuis le début de la crise • Certaines entreprises ont abusé des aides attribuées par l’État dans ce contexte de crise… Ces fraudes ont coûté 174 millions d’euros à l’État, a déclaré Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics. Au total, ce sont près de 74 000 versements qui n’auraient pas dû être versés dont 8 000 détectés comme étant frauduleux. Le gouvernement a fait appel à la justice pour récupérer ces sommes. Chaque procédure devra être analysée au cas par cas, pour permettre à l’État de recouvrer les fonds.

Litige entre Airbus et Qatar Airways : annulation d’une commande de 50 A321neo • Le conflit qui oppose Airbus à la compagnie aérienne Qatar Airways a de beaux jours devant lui. Airbus a annoncé l’annulation de la commande de 50 A31neo de Qatar Airways. Une commande estimée à plusieurs milliards de dollars. Pour rappel, Qatar Airways avait attaqué Airbus en justice en décembre, au sujet de défauts rencontrés sur ses A350. La compagnie qatarie a exigé réparation, une démarche qui n’a pas plu au constructeur, qui a répliqué par l’annulation de la commande de ses 50 avions. La guerre est donc loin d’être terminée. Une nouvelle audience est prévue au cours de la semaine du 26 avril.

La fintech Libeo recrute 150 collaborateur·rices en France et en Grande Bretagne • L’entreprise Libeo, spécialiste de la digitalisation du paiement en entreprise, recrute 150 nouveaux profils. Dont 15 % de jeunes diplomé·es. Une offre de recrutement qui intervient peu après une levée de fonds de 20 millions d’euros destinée à optimiser sa solution de paiement en ligne. Cette mission de recrutement concerne divers pôles professionnels : tech/product, RH, finance, relation client, ventes, partenariats. L’entreprise travaille également à la construction d’un pôle international qui viendra accompagner l’ouverture d’une filiale au Royaume-Uni.

Les véhicules diesel bientôt interdits à Montpellier • Il ne sera plus possible de circuler en véhicule diesel dans la métropole montpelliéraine à compter de 2028. La ville va déployer une zone à faibles émissions (ZFE) sur l’ensemble de son territoire. Un déploiement progressif qui débutera le 1er juillet prochain. Avant une interdiction totale des véhicules diesel dans le périmètre ZFE en 2028.