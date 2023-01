Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les boulangers battent le pavé parisien • Une mobilisation qui effraie le gouvernement. Et si les boulangers, profession très aimée des Français, décidaient de se mobiliser franchement contre l’équipe Borne ? Cela semble en prendre le chemin avec cette manifestation importante, qui s’est tenue hier, lundi 23 janvier, de Nation à Bercy. Le final devant le ministère de l’Économie et des Finances… Habile moyen de mettre la pression au ministre de l’Économie Bruno Le Maire et ses équipes. Olivia Grégoire, directement chargée de ce dossier, paraît pleinement mobilisée. Au gouvernement, elle se veut l’avocate des petits commerçants : « 12 milliards d’euros sont sur la table, et ces aides sont faites pour être activées ».

Pistorius devient ministre allemand de la Défense • C’est ce qui s’appelle un poste ingrat. Boris Pistorius, jusqu’alors ministre de l’Intérieur du land de Basse-Saxe, entre au gouvernement fédéral, en tant que ministre de la Défense. Sa prédécesseure, Christine Lambrecht, n’était pas au niveau (trop gaffeuse). Boris Pistorius, social-démocrate dans l’âme, aura pour mission de redonner des moyens à la Bundeswehr, à la suite du réarmement militaire ordonné par Olaf Scholz. Rien d’évident tant ce ministère semble celui de tous les périls… « En cas de conflit, la Bundeswehr pourrait tenir 48 heures », explique un diplomate allemand au Figaro.

PS : la grande tambouille • Quel week-end, pour les derniers fidèles du socialisme ! Les militants voyaient s’affronter deux champions potentiels pour reprendre la tête du parti. Olivier Faure, premier secrétaire sortant, favorable à l’union avec les Insoumis, faisait face à Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, soutenu par François Hollande. Et les résultats ont tardé à venir, entraînant une foultitude de recours, les deux camps s’arrogeant tour à tour la victoire… La commission dite de recollement a finalement désigné Olivier Faure comme vainqueur à l’arraché. Mais au regard des fraudes qui semblent émailler le scrutin, difficile de proclamer des chiffres. Est-ce digne d’un parti donneur de leçons ?

Le pape François va sans doute se rendre à Marseille • Rendez-vous le 23 septembre, au cœur de la cité phocéenne, pour un moment d’histoire et d’unité. François devrait être le premier pape à visiter Marseille depuis… 1533 (Clément VII). Le cardinal Jean-Marc Aveline, que certains imaginent déjà succéder à l’actuel Saint-Père, a convié l’Argentin aux Rencontres méditerranéennes, ce grand rendez-vous de l’épiscopat. Cette visite serait la première d’un pape sur le sol français depuis 2008 (Benoît XVI). Sauf, bien entendu, si l’on compte la venue de François au Parlement européen de Strasbourg, mais il s’agissait là de rendre visite à des institutions européennes… aux mœurs pas toujours catholiques, comme l’a récemment prouvé le Qatar Gate.

Chris Hipkins va gouverner la Nouvelle-Zélande • Un nouveau dirigeant a été investi à l’autre bout du monde. Après la démission surprise de Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande et coqueluche des médias, un nouveau leader s’apprête à gouverner les « Kiwis ». Il s’agit de Chris Hipkins, un travailliste qui fut ministre de la stratégie sanitaire. Malgré une politique intensive de confinements, il semble conserver les faveurs d’une population animée par la peur du virus. Loué pour son humour, ce quadra aux airs de gendre idéal va tenter de conduire l’archipel dans les tumultes de l’univers pacifique, avec au loin la Chine, ses opportunités et ses menaces…