Le plafond à 38 euros pour les titres-restaurant prolongé • L’augmentation du plafond des titres-restaurant, de 19 à 38 euros par jour, est entrée en vigueur en juin 2020. Cette mesure, initialement mise en place afin de soutenir les restaurateur·rices au plus fort de la crise, devait prendre fin le 28 février. Bonne nouvelle pour ses bénéficiaires : le plafond qui avait déjà été prolongé deux fois le sera à nouveau jusqu’à fin juin. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé le 23 février au micro de RMC-BFM que « ces tickets pourraient être utilisés jusqu’à fin juin et les week-ends ».

La start-up Lemon Tri enregistre une nouvelle levée de fonds • L’entreprise, spécialisée dans le tri des déchets, enregistre une levée de fonds auprès de plusieurs partenaires de la finance à impact : la Banque des Territoires, INCO Ventures, Mirova… L’objectif : développer des solutions innovantes de tri et l’ouverture de nouvelles antennes régionales. Une nouvelle étape dans le développement de cette start-up qui souhaite déployer ses services dans toute la France d’ici à trois ans pour accentuer son impact. Lemon Tri apporte des solutions pour lutter contre l’enfouissement et l’incinération des déchets grâce à d’autres traitements : réduction, réemploi, recyclage. Cette levée de fonds contribuera à l’atteinte d’objectifs environnementaux : d’ici à trois ans, l’entreprise souhaite que les déchets (30 000 tonnes) destinés aux centres d’incinération et aux décharges rejoignent les circuits du réemploi et du recyclage.

Truth Social, entre mensonges et vérité • Donald Trump, un menteur ? Le réseau social de l’ancien président est accusé d’avoir copié le logo d’une société de panneaux solaires. La plate-forme Truth Social n’a que quelques jours d’existence et fait déjà polémique ! Le logo choisi serait quasi identique à celui de l’entreprise de panneaux solaires Trailar. Une affaire de « T » : le logo de Truth Social représente un « T » majuscule blanc sur fond bleu. Il ressemblerait fortement à celui de la société britannique. Trailar a immédiatement réagi sur Twitter : « C’est génial de voir Donald Trump soutenir une entreprise de développement durable en pleine croissance ! Il faudrait peut-être demander la prochaine fois ? » Bref, une bataille juridique qui commence…

Le bénéfice net de Danone en repli en 2021 • Le bénéfice de Danone a légèrement baissé en 2021, pénalisé par l’inflation du coût des matières premières et l’éviction de son ancien PDG Emmanuel Faber. Il a reculé de 1,6 % sur un an, à 1,9 milliard d’euros et la marge opérationnelle courante a chuté à 13,7 % contre 14 % en 2020 et 15,2 % en 2019). Les ventes du groupe ont toutefois progressé de 2,8 %. Soit près de 24,3 milliards d’euros. Le nouveau directeur général du groupe, Antoine de Saint-Affrique, a déclaré que les résultats de son entreprise étaient « solides » mais préfère rester prudent. Un séminaire investisseurs est prévu par Danone le 8 mars.