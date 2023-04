Temps de lecture estimé : 2 minutes

Lactalis tourne bien • Le géant mondial du lait Lactalis, dont l’activité a fortement progressé l’an dernier (+28,4 %), a annoncé, fin de semaine dernière, avoir dépassé 28 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Le groupe détrône ainsi Danone, du fauteuil de leader français de l’agroalimentaire. Par ailleurs, le détenteur des camemberts Président, de la mozzarella Galbani, du fromage à trous Leerdammer ou encore du lait Parmalat, intègre également le top 10 mondial de l’industrie alimentaire. « C’est l’une des plus fortes croissances du groupe au cours des dernières années », a souligné Emmanuel Besnier, président et propriétaire de Lactalis avec son frère et sa sœur.

I want you for nuclear energy • L’industrie nucléaire, qui a fourni plus de 60 % de l’électricité en France en 2022, se confronte aujourd’hui à d’immenses défis, industriels mais aussi humains. En effet, la filière nécessite plus d’ingénieurs, de chaudronniers et de soudeurs, à trouver et à former dans la décennie pour soutenir la relance de l’énergie atomique en France. En outre, le programme de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires en France (EPR 2), a contraint le gouvernement a demandé au syndicat professionnel de l’industrie nucléaire, le Gifen, d’évaluer les besoins en compétences. Le rapport « Match », rendu vendredi dernier à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, préconise la création d’au moins 100.000 emplois entre 2023 et 2033.

La France et le handicap • Un collectif d’une cinquantaine d’associations a demandé à l’Élysée de reporter la Conférence nationale du handicap, prévue cette semaine, compte tenu du « manque apparent d’ambition du gouvernement ». À défaut d’un report, la participation des associations à la conférence « sera fortement remise en cause », avertit le Collectif Handicaps dans un courrier au président. Par ailleurs, le Comité européen des droits sociaux, avait également annoncé lundi dernier, avoir conclu à l’unanimité que la France avait violé plusieurs articles de la Charte sociale européenne. Celle-ci ne respectait pas les droits fondamentaux des personnes handicapées.

Il faut sauver le soldat ukrainien • Plus d’un an après l’invasion russe en Ukraine, les alliés de l’Ukraine se sont réunis. La rencontre a eu lieu vendredi dernier en Allemagne, dont l’objectif était la coordination des aides militaires à Kiev, qui dit préparer une contre-offensive d’ampleur. Organisée sur la base américaine de Ramstein, dans le sud de l’Allemagne, par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, la réunion s’est également déroulée en présence du patron de l’Otan, Jens Stoltenberg. Au menu, la livraison de plus de blindés, d’artillerie, de munitions mais aussi d’avions de combat et des systèmes de tirs de longue portée, de la part des Occidentaux.

Le contrôle des prix de l’électricité maintenu • Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé vendredi que le bouclier tarifaire sur l’électricité, mis en place par le gouvernement français depuis 2021 pour limiter les hausses des factures, sera maintenu encore deux ans. « Je nous donne deux ans, d’ici à début 2025, pour sortir du bouclier sur l’électricité, en raison des tarifs qui restent, très élevés, par rapport à la situation d’avant-crise ». Néanmoins, le ministre estime que la prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz, fonctionnel jusqu’à la fin de cette année, n’a plus de justification. En outre les cours du gaz naturel connaissent de fortes diminutions, depuis les pics de 2022.