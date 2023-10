Temps de lecture estimé : 2 minutes

Royaume-Uni : double défaite pour les conservateurs au pouvoir • Vendredi dernier, le parti conservateur a essuyé une défaite face aux travaillistes lors de deux élections partielles. Ce n’est donc pas une bonne nouvelle pour le Premier ministre anglais qui se prépare déjà aux législatives de l’année prochaine. Il est question de la défaite la plus cuisante pour les conservateurs dans le cadre d’une élection partielle, et ce, depuis 1945. C’est donc un résultat peu concluant pour Rishi Sunak qui cette semaine fête le premier anniversaire de son entrée à Downing Street.

Embauches : un troisième trimestre stable en France • Ce trimestre, le nombre de déclarations d’embauche supérieur à un mois et hors intérim est resté stable d’après l’Urssaf. Le trimestre dernier, ce nombre avait augmenté de 0,8 % comme le rappelle l’organisme dans son communiqué. Le nombre reste cependant stable grâce à l’augmentation des embauches en CDD de plus d’un mois qui s’élève à 0,9 %. Voilà qui compense la diminution des embauches en CDI à moins 0,7 %. Au regard de cette année, les déclarations d’embauches de plus d’un mois diminuent de 2,8 %. Pourtant leur niveau reste supérieur de 13,5 % comparé à celui du troisième trimestre de 2019, peu avant le début de la crise sanitaire.

Menaces et fausses alertes : l’exécutif sévit ! • 22 enquêtes ont été ouvertes et plusieurs interpellations effectuées à la suite de nombreuses fausses alertes à la bombe ces derniers jours. Au vu du climat actuel, les forces de l’ordre prennent au sérieux toutes les menaces et alertes afin d’éviter le pire. Seulement la situation a rapidement dégénéré. De nombreux établissements scolaires ont été visés par plus de 300 fausses alertes à la bombe depuis la rentrée. Le gouvernement, souvent pointé du doigt par l’opposition qui lui reproche son impuissance, veut se montrer intransigeant. C’est pourquoi : « Des audiences auront lieu dans les prochains jours » et « il y aura des condamnations », a déclaré le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal. Il a également rappelé que les peines maximales pour ce délit sont de trois ans de prison et de 50 000 euros d’amende.

Inflation et prix : le PDG des Mousquetaires réagit • Thierry Cotillard, le président-directeur général du groupe des Mousquetaires a déclaré pouvoir obtenir des baisses de prix de la part des industriels lors de prochaines négociations commerciales. Le grand patron a assuré en fin de semaine dernière à l’AFP que la grande distribution peut obtenir ces baisses via les négociations commerciales avec les fournisseurs agro-industriels seulement si ceux-ci jouent le jeu. Toujours d’après le patron du troisième acteur de la grande distribution alimentaire, derrière E. Leclerc et Carrefour : « On peut obtenir des baisses et le consommateur les verra six semaines avant la date prévue ». C’est donc une bonne nouvelle qui se profile pour les consommateurs !

Discours de Biden : Zelensky salue ses propos sur l’aide américaine à Kiev • Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a salué le « discours puissant » tenu par Joe Biden, son homologue américain, le vendredi 20 octobre. Le chef des États-Unis a en effet appelé au cours de la même semaine à une nouvelle aide du pays destiné à Kiev. En réponse, M. Zelensky a déclaré sur X : « L’investissement de l’Amérique dans la défense de l’Ukraine garantira la sécurité de l’Europe et du monde sur le long terme ». Pourtant, les Républicains et adversaires du président américain hésitent au sujet de l’aide militaire destinée à l’Ukraine. Ce désaccord souligne une fois de plus la fragilité de l’attention internationale portée à l’Ukraine, et récemment détournée par le conflit Israël/Hamas.

crédits : shutterstock