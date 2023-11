Vite compris le 23 novembre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Sam Altman de retour à OpenAI • He’s back ! Quelques jours après s’être fait débaucher par Microsoft, Sam Altman revient finalement chez lui, à OpenAI. Son départ soudain avait provoqué de vifs émois, et même compromis l’avenir de l’entreprise. Lundi soir, près de 700 des 770 employés d’OpenAI avaient même signé la lettre promettant leur départ si Sam Altman ne revenait pas. Alors, aujourd’hui, le souffle de soulagement doit se faire entendre sur toute la côte californienne. « Nous avons trouvé un accord de principe pour que Sam revienne chez OpenAI comme PDG », a déclaré la start-up dans un tweet libérateur. Le principal intéressé a, lui, assuré qu’il avait le soutien de la direction de Microsoft pour opérer ce retour chez OpenAI. Tout est bien qui finit bien !

La France veut plus de contrôle dans l’aide apportée aux Palestiniens • Éviter que l’argent versé finisse entre les mains du Hamas. Voilà ce que souhaite le gouvernement français. Alors, la cheffe de la diplomatie, Catherine Colonna, s’est dite « favorable » aux contrôles plus stricts des aides de l’UE en faveur des Palestiniens. Cette sortie médiatique arrive un jour après le feu vert de Bruxelles pour la poursuite des soutiens au peuple gazaoui. La ministre tempère alors : « La Commission (européenne, ndlr) a fait son travail de vérification. Donc l’aide va se poursuivre. Il est nécessaire qu’elle arrive avec facilité et en plus grand nombre vu la situation humanitaire catastrophique ». Elle insiste ensuite : « Les contrôles qui ont été faits ont mis en évidence qu’il n’y avait pas de cas connu de détournement des fonds ».

« J’ai fait des erreurs » • Changpeng Zhao, le patron de Binance a démissionné. Devant un juge fédéral du tribunal de Seattle, « CZ » a accepté de plaider coupable pour « violation des lois américaines contre le blanchiment ». Il encourt plusieurs années de prison. Sur X, l’homme d’affaires s’est exprimé en toute franchise : « J’ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même ». Il laisse la place de patron à son ancien responsable mondial des marchés régionaux, Richard Teng. « CZ » l’a, d’ailleurs, félicité avec classe et sobriété dans son tweet d’adieu.

Le marché des piscines privées a plongé cet été • Inflation et sècheresse. Voilà le duo infernal pour faire couler un marché des piscines privées qui avait connu de très belles années jusque-là. Le chiffre d’affaires du secteur a reculé de 11,5 % sur les neuf premiers mois de 2023, par rapport à la même période de 2022. La Fédération des professionnels de la piscine rappelle aussi que le marché avait déjà marqué le pas en 2022 par rapport à 2021. Laurent Montserrat, trésorier de la Fédération, espère toutefois sortir la tête de l’eau en rappelant que le marché reste « porteur malgré les conjonctures ».

Attention au budget ! • La Commission européenne estime que la France et trois autres pays (Belgique, Croatie, Finlande) « risquent de ne pas être en ligne » avec les recommandations budgétaires de l’UE pour l’an prochain. Elle les appelle à « réduire les dépenses ». Pas de quoi impressionner le ministère de l’Économie, droit dans ses bottes. La France est « en ligne » sur la réduction du déficit public, attendu à 4,4 % du PIB pour 2024, après 4,8 % en 2023, rapporte-t-il. Le déficit doit être ramené à partir de 2027 à 3 %, la limite fixée par le Pacte de stabilité.

crédits : shutterstock