Temps de lecture estimé : 2 minutes

La croissance mondiale continuera d’être faible en 2023 • L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) prédit un taux de croissance mondiale aux alentours de 2,2 % pour l’année prochaine et 2,7 % pour 2024. Selon l’organisation, la plus grande priorité consiste à calmer l’inflation et cela doit passer par des mesures monétaires restrictives. Tant pis pour la croissance ! Dans le détail, l’OCDE indique que les États-Unis devraient enregistrer un taux aux alentours de +0,5 % seulement. L’Asie s’imposera donc comme le seul leader du développement mondial selon Álvaro Santos Pereira, économiste en chef de l’OCDE.

La justice craque, elle se met en grève • Il y a un an, ils étaient près de 3 000 magistrats à dénoncer dans une tribune du « Monde » leurs conditions de travail intenables. Depuis rien à changer, alors mardi 22 novembre, la justice passe à l’action et se met en grève. En cause le manque de moyens et de temps pour traiter les dossiers. Le mois dernier, par manque de greffiers, le premier tribunal de France pour enfant a dû annuler douze audiences pénales.

Plus d’un Français sur deux partira en vacances en décembre • Ce sont les prévisions officielles du gouvernement rapportées par Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. 77 % d’entre eux souhaitent rester en France et le budget moyen par personne s’établirait autour de 371 euros. Voilà qui augure de bonnes choses pour les stations de ski françaises. Elles, qui, font plus que jamais face aux montées des prix de l’énergie.

Sami lève 4 millions d’euros pour accélérer la transition énergétique des entreprises • Plus de 250 investisseurs se sont joints à la danse et permettent à la plate-forme Sami d’évoluer. La société spécialisée dans l’accompagnement des entreprises vers la décarbonation va pouvoir démocratiser sa solution. Aujourd’hui, Sami distille ses conseils auprès de 400 clients (PME, ETI et grands groupes). L’objectif pour 2023 ? gonfler ce chiffre jusqu’à 1 500 entreprises !